Servizi essenziali, trasporto pubblico ridotto e posti di blocco: Lecce si blinda

Da oggi e fino al 3 aprile saranno sospesi il mercato bisettimanale di Via Bari, il mercato di Piazza Libertini, il mercatino dell’antiquariato di via XX Settembre e i mercati che si tengono una volta alla settimana a Frigole e San Cataldo. Sospesi anche i mercatini a Km0 che Coldiretti organizza ogni domenica in Piazza Ariosto e in Piazzetta Bottazzi. Restano aperti, con accessi contingentati da un unico ingresso da personale Lupiae, i mercati alimentari di Settelacquare, Porta Rudiae e Santa Rosa.

Da domani e fino alla data del 3 aprile saranno inaccessibili la pista di atletica e gli spogliatoi del Campo Montefusco di Santa Rosa, oltre ai tensostatici dello stesso campo Montefusco e quello di Viale dello Stadio.

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale assicurato da Sgm subirà un ridimensionamento: si ridurranno le linee attive e saranno dilatate le frequenze. Gli autobus circoleranno solo sulle linee 11, 12, 13, 14, 15 e 16 (qui potete leggere i percorsi: http://bit.ly/2W0YqTi ). In sostanza il servizio finora attivo nei giorni festivi prenderà il posto del servizio assicurato in condizioni normali nei giorni feriali. Per chiarimenti sulle linee di trasporto è possibile contattare il numero SGM 0832.340898;

Sugli autobus Sgm sarà possibile salire e scendere utilizzando esclusivamente le porte posteriori, rimarrà interdetta all’utenza la parte anteriore del mezzo in corrispondenza del vano autista e sarà per questo sospesa la vendita di titoli di viaggio a bordo dei mezzi.

Servizi comunali

Gli uffici comunali resteranno aperti. Il Protocollo, però, sarà possibile solo via PEC o telematica. Si invitano i cittadini a recarsi agli sportelli degli uffici comunali solo in casi di effettiva urgenza, rispettando le modalità di accesso con limitazione adottate per il rispetto delle misure igienico-sanitarie. Si invita ad utilizzare in via prioritaria i contatti mail e telefonici presenti sul sito istituzionale per contattare gli uffici comunali. La celebrazione di matrimoni civili è sospesa.

I servizi cimiteriali saranno assicurati regolarmente, ma con significative limitazioni riguardo alla presenza di familiari e amici del defunto al momento della tumulazione: non potranno infatti essere presenti più di due persone per salma.

“Ringrazio quanti, con senso di responsabilità, in questa prima giornata di comune battaglia contro la diffusione del Coronavirus hanno voluto fare la propria parte evitando di uscire se non per motivi di lavoro, necessità o sanitari – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Rammento a quanti non hanno ancora compreso appieno la gravità del momento che stiamo attraversando, che è necessaria una assunzione di responsabilità piena.