Diritto allo studio, attivi i servizi della Provincia per gli studenti diversamente abili

Con l’avvio dell’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica, da lunedì 2 ottobre saranno attivi al completo, sul territorio provinciale, tutti i servizi erogati dalla Provincia di Lecce a supporto dei ragazzi diversamente abili per l’anno scolastico 2023 – 2024.

Gestiti dal Servizio Governance strategica e del Pnrr, Promozione territoriale, Welfare, guidato dal dirigente Roberto Serra, i servizi riguardano, in particolare, il trasporto scolastico assistito degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore; l’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore; l’assistenza alla comunicazione presso le scuole di ogni ordine e grado per studenti audiolesi; le attività scolastiche ed extrascolastiche domiciliari in favore degli studenti affetti da minorazione visiva ed, infine, le rette di ospitalità di studenti audiolesi ricoverati presso Istituti specializzati.

“Garantire pari opportunità e una scuola realmente inclusiva sono obiettivi sempre al centro dell’azione di governo della Provincia. Anche quest’anno, assicuriamo il diritto allo studio a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, attraverso i nostri servizi attivati in tempi più celeri rispetto agli anni passati e quasi in linea con l’avvio dell’anno scolastico fissato dal calendario regionale. Un risultato che ci gratifica e che continueremo a migliorare in futuro”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

Sono al momento oltre 140 le famiglie interessate al trasporto scolastico assistito, che hanno i requisiti necessari (certificazione di disabilità grave, ex art. 3 comma 3 Legge 104/92). Il trasporto è effettuato tramite automezzi omologati e abilitati con a bordo assistenti specializzati, così da garantire al meglio la sicurezza. Per comunicare eventuali richieste o problemi, inoltre, le famiglie hanno a disposizione il numero verde 800168608, attivato lo scorso anno. I contatti telefonici degli uffici della Provincia di Lecce che si occupano del servizio sono 0832.683686 e 0832.683725. Email: [email protected].

Il servizio assistenza specialistica per l’integrazione scolastica ha la finalità di favorire e sostenere l’autonomia del disabile attraverso una serie di prestazioni ed interventi funzionali all’integrazione in ambito scolastico. La presa in carico delle domande viene filtrata attraverso gli istituti scolastici. Al momento le istanze sono circa 150. Per informazioni sul servizio è possibile contattare i numeri 0832.683213 e 0832.683371. Email: [email protected].

Per accedere al Servizio di assistenza per i ragazzi videolesi è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito della Provincia di Lecce (www.provincia.le.it) nell’area Servizi – Scuola e diritto allo studio. I contatti telefonici degli uffici provinciali a cui ci si può rivolgere sono 0832. 683366 e 0832. 683285.

Il Servizio di assistenza alla comunicazione per studenti audiolesi interessa i bambini e i ragazzi salentini che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. Questo servizio, erogato in orario scolastico, garantisce il supporto di un operatore esperto in comunicazione alternativa e linguaggio italiano dei segni per ogni studente. Al momento le domande complessive per ragazzi audio e videolesi sono circa 100. Per informazioni i contatti sono 0832.683366 e 0832.683285. Email: [email protected].