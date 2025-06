Aperte a Nardò le iscrizioni per i servizi di refezione, pre/post e trasporto per il prossimo anno scolastico

Sono aperte da oggi a Nardò, le iscrizioni per i servizi di refezione, pre/post e trasporto per l’anno scolastico 2025/2026.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, l’istanza deve essere compilata online, accedendo alla homepage del sito web del Comune e cliccando sul banner in fondo alla pagina “servizi scolastici”, facendo l’accesso con Spid e compilando l’istanza relativa a questo servizio. Chi è già iscritto e intende continuare a usufruire del servizio, non deve compilare l’istanza.

Occorre allegare alla domanda di iscrizione idoneo certificato medico che segnali eventuali allergie o intolleranze alimentari, al fine di predisporre un piano alimentare personalizzato. Su richiesta, è possibile anche somministrare diete etico/religiose. Le famiglie contribuiscono al costo del servizio in base al valore dell’Isee.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di pre/post scuola, le domande dovranno essere presentate online entro giovedì 10 luglio (quelle presentate oltre la scadenza potranno essere accolte solo qualora ci sia disponibilità di posti residui), sempre accedendo alla homepage del sito web del Comune e cliccando sul banner “servizi scolastici” e anche in questo caso facendo l’accesso con Spid e compilando l’istanza relativa a questo servizio.

Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà elaborata una graduatoria per ogni plesso scolastico sulla base di punteggi relativi ad attività lavorativa dei genitori sul territorio di Nardò o meno o alla presenza di figli di età inferiore a 14 anni.

Infine, per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le domande dovranno essere presentate online entro lo stesso termine di giovedì 10 luglio (le domande pervenute oltre la scadenza potranno essere accolte solo qualora ci sia disponibilità di posti residui sugli scuolabus), accedendo alla homepage del sito web del Comune e cliccando sul banner “servizi scolastici”, sempre facendo l’accesso con Spid e compilando l’istanza relativa a questo servizio.

Le famiglie degli alunni ammessi concorrono alla copertura delle spese acquistando un abbonamento annuale al costo di 85 euro (rateizzabile in due rate). Le famiglie con Isee inferiore a 2500 euro o con figli con disabilità sono esonerate dal contributo.

I testi integrali dei tre avvisi, con tutti i dettagli, sono disponibili sul sito web del Comune. Per ogni altra informazione è possibile contattare l’ufficio Istruzione ai numeri di telefono 0833 838426/7 o all’indirizzo di posta elettronicam[email protected].