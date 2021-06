Da domani la via il servizio di assistenza sanitaria nelle marine di Lecce

“Con i presidi medici, postazioni 118 e dispensario farmaceutico attiviamo un servizio fondamentale per residenti e visitatori delle marine leccesi nella stagione estiva, di pari passo con l’aumento delle presenze sulla costa a questi affianchiamo postazioni mobili per i servizi igienici, che rappresentano infrastrutture fondamentali per le marine, anche a tutela della pulizia e del decoro delle spiagge e degli altri spazi pubblici sulla costa”, con queste parole l’Assessore del Comune di Lecce, Angela Valli, commenta l’avvio del servizio di assistenza sanitaria presso le marine del capoluogo.

L’assessorato all’Ambiente, di concerto con il Distretto Socio Sanitario e la Direzione Generale della Asl, anche per questa stagione balneare, ha attivato il servizio di assistenza sanitaria estiva presso le marine di Torre Chianca, Frigole e San Cataldo.

I presidi medici saranno aperti dal 15 giugno ogni giorni dalle 8 alle 20, saranno disponibili, come anche gli altri servizi, fino al prossimo 15 settembre per turisti e cittadini: San Cataldo – via Vietri, angolo Pigafetta, tel 0832 650008; Torre Chianca – via Marebello nn. 4, 6 e 8, tel 0832 378678; Frigole – via Attilio Mori, n. 16, tel 0832 455647.

Bagni mobili

Nell’ambito delle attività previste per la stagione estiva, inoltre, sono stati posizionati 22 bagni mobili a servizio della balneazione libera: Torre Chianca – piazza Paradiso, via Marebello, via Eolo; Torre Rinalda – piazzetta Cuocci, via Porto Empedocle; Spiaggiabella – Via Portofino;

Frigole – via Bergamini; San Cataldo – viale Vespucci, viale Verrazzano, lungomare Marinai d’Italia.

Postazioni 118

Le postazioni di soccorso 118, invece, in corso di allestimento, sono previste presso la marina di Torre Chianca (via Marebello, angolo via Eolo) e presso San Cataldo, nei pressi del presidio sanitario di via Vietri, angolo via Pigafeta. Le stesse verranno attivate non appena l’ASL Lecce avrà individuato gli operatori.

Il dispensario farmaceutico

Il dispensario farmaceutico estivo, infine, sarà aperto nei prossimi giorni presso la località di San Cataldo alla Via M. da Brindisi, angolo Via Castellamare, e sarà condotto dalla dott.ssa Paola De Marco, titolare della XXIV Sede farmaceutica cittadina, sita a Frigole.

Ai sensi della L. 362/91 i dispensari farmaceutici estivi devono essere concessi al titolare della farmacia più vicina alle località interessate, purché posta all’interno del territorio comunale. Da quanto emerso dal calcolo delle distanze eseguito dall’Ufficio Igiene e sanità pubblica la sede farmaceutica più vicina sia per la località marina di San Cataldo (Km.9,4) sia per la località marina di Torre Chianca (Km.7,3) è la Farmacia della dott.ssa Paola De Marco.