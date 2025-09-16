A San Cesario il Servizio assistenziale-riabilitativo per malattie neurodegenerative

Il 18 settembre alle ore 18, nel Polo Riabilitativo di San Cesario, si terrà la presentazione e l’avvio di un Servizio assistenziale-riabilitativo per le malattie neurodegenerative, con particolare attenzione alla presa in carico integrata e multidisciplinare della persona con Malattia di Parkinson e delle loro famiglie.

Questo servizio è il risultato della collaborazione tra Asl Lecce, l’Associazione delle persone con malattia di Parkinson (Associazione Parkinson Salento) e due fondazioni Onlus del terzo settore: Comunità del Salento e Francesca Massa.

Durante l’evento, verrà presentato innovativo un device, donato dalla Fondazione Francesca Massa, specificamente progettato per la riabilitazione delle persone con Malattia di Parkinson. Questo strumento consente un avanzamento nelle terapie riabilitative, grazie alla sua capacità di ottimizzare il recupero funzionale e la qualità della vita.

L’evento sarà completato da sessioni dimostrative di training riabilitativo per persone con Malattia di Parkinson.

La cerimonia vedrà anche la presenza di S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo Metropolita di Lecce, che visiterà il Servizio e impartirà la Benedizione.

Alla Rete Parkinson Riabilitativa di Asl si accede con impegnativa del Medico di Medicina Generale, da inviare al Dipartimento di Riabilitazione: [email protected] (per informazioni tel 0832 215837 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30).

Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento di Riabilitazione dell’Asl Lecce (Direttore Dr.ssa C.M. Del Prete; Referente del progetto riabilitativo Dr. A. Merico); Coordinatore Aziendale della Rete Parkinson (Dr. F.M. Cacciatore); Associazione Parkinson Salento e Fondazioni Comunità del Salento e Francesca Massa ONLUS.