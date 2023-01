Due progetti di Servizio Civile per 23 giovani nella Caritas di Ugento, scadenza delle domande il 10 febbraio

Dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio prossimo le domande di partecipazione – per un totale di 23 posti – per la selezione di giovani da impiegare in due progetti di Servizio Civile Universale presso la Caritas di Ugento-Santa Maria di Leuca, entrambi della durata di 12 mesi.

L’opportunità, nell’ambito dei Bandi Potenziare i processi educativi Ugento (13 posti) e Sostenere le speranza Ugento (10 posti) e potranno partecipare giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti al momento della domanda. Dovrà essere selezionata una sola sede e si riceverà mensilmente, per 12 mesi, la somma di 444,30 euro.

Per il progetto “Potenziare i processi educativi Ugento” le sedi di svolgimento saranno: la Parrocchia SS. Salvatore ad Alessano per 3 destinatari di cui 1 con difficoltà economica, la Parrocchia Santa Sofia a Corsano per 3 destinatari di cui 1 con difficoltà economica, la Parrocchia Sant’Ippazio a Tiggiano per 2 destinatari presso la Parrocchia Sant’Andrea in Presicce Acquarica località di Presicce per 3 destinatari di cui 1 con difficoltà economica e infine, 2 destinatari presso il Centro Caritas Diocesano Piazza Cappuccini Tricase.

Il secondo si articola su tre sedi: la Parrocchia SS. Salvatore ad Alessano per 3 destinatari di cui 1 con difficoltà economica, presso la Maior Charitas, struttura della Caritas Diocesana a Tricase per 2 destinatari e infine presso il Centro Caritas Diocesano in Tricase per 5 destinatari di cui 1 con difficoltà economica.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Giovani con minori opportunità economiche – ISEE entro i 10mila. euro

Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: cittadino dell’Unione europea; familiare di cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolare di permesso di soggiorno per asilo; titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, per la compilazione di partecipazione al Bando, i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia devono dotarsi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza 2.

Per i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Per poter scegliere il Progetto di Servizio Civile a cui aderire, fra quelli proposti in Caritas, ci si dovrà collegare al sito della Caritas di Ugento

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del Servizio civile universale basterà accedere al sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Caritas Ugento-S. Maria di Leuca – Piazza Cappuccini, 15 – TRICASE nei seguenti giorni: Lunedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 – Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00. Tel. 0833/219865 oppure consultare i siti istituzionali: www.leucascolta.it, www.diocesiugento.org, www.caritas.it.