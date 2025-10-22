Attivato il servizio di elettromiografia nel Distretto di Poggiardo

L’offerta sanitaria del Distretto Socio Sanitario di Poggiardo si arricchisce di un nuovo e importante servizio: è stato attivato l’ambulatorio di elettromiografia ed elettroneurografia, con strumenti di diagnostica fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sistema nervoso periferico.

Grazie a questa nuova dotazione, l’ambulatorio di Neurologia potrà individuare e seguire più efficacemente patologie come neuropatie e miopatie, spesso collegate a traumi ortopedici o a comorbidità di malattie di tipo internistico, oncologico o reumatologico. Si tratta, ad esempio, di disturbi associati a diabete, malattie della tiroide, lupus eritematoso sistemico, artriti immunomediate, fibromialgia, spasmofilia, ma anche condizioni paraneoplastiche o di tossicità da trattamenti chemioterapici, epatopatie.

L’esame elettromiografico è inoltre essenziale per riconoscere radicolopatie da ernie o artrosi del rachide, lesioni traumatiche o compressive dei nervi periferici – come la nota sindrome del tunnel carpale – e altre forme di neuropatie o miopatie primitive, anche di origine genetica.

Il nuovo servizio si inserisce in un percorso di presa in carico integrata dei pazienti con patologie croniche e complesse, in stretta collaborazione con la branca endocrinologica, reumatologica, oncologica, ortopedica e fisiatrica, con l’obiettivo di offrire diagnosi sempre più tempestive e percorsi terapeutici personalizzati.

Il servizio di elettromiografia è attivo ogni venerdì, dalle 8 alle 14, presso il Distretto Socio Sanitario di Poggiardo.

L’accesso avviene tramite prenotazione CUP, con prescrizione del Medico di Medicina Generale.