Obiettivo meno traffico: servizio navetta da Foro Boario, parcheggi gratuiti e sconto sulla mobilità elettrica

Ridurre il traffico, anche in questi giorni di festa scanditi dall’emergenza causata dal Coronavirus. È questo l’obiettivo del Comune di Lecce che ha deciso di “liberare” le strade, soprattutto quelle del centro, dalle auto fornendo ai cittadini e non delle alternative. Un “piano” per Natale e i giorni clou di festa diverso da quello messo a punto negli anni passati, quando il capoluogo barocco si animava di gente, di salentini alla ricerca del regalo da mettere sotto l’albero o di turisti che avevano deciso di conoscere il Salento nel periodo forse più magico dell’anno.

Tant’è che da domani, 18 dicembre, il Comune metterà a disposizione il servizio navetta gratuito dal parcheggio Foro Boario verso il centro città. La navetta sarà attiva fino al 6 gennaio dalle 15.00 alle 21.30 con frequenza 15 minuti e fermerà in XXV luglio e Cesare Battisti. Nei fine settimana (a partire dalle 18.00 del venerdì fino alle 03.00 del lunedì successivo) saranno aperti i parcheggi gratuiti del Principe Umberto (di fronte alla Questura) e di Via Adua, grazie alla convenzione sottoscritta con l’Università del Salento.

Non solo, al fine di agevolare gli acquisti in città, le aziende di sharing attive in città, BitMobility (monopattini elettrici) e Reby (monopattini e biciclette elettriche) garantiranno uno sconto fino al 6 gennaio azzerando il costo di sblocco dei mezzi dalle 15.00 alle 22.00

«I servizi alla mobilità servono a prevenire, anche in questo periodo di festività così diverso dagli anni scorsi, il traffico automobilistico nelle vie del centro e dunque a contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico – dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis – ringrazio le ditte fornitrici dei servizi di sharing che hanno voluto anche loro fare la propria parte per fornire a condizioni economicamente migliori una alternativa all’utilizzo dell’automobile. Sarà un Natale diverso ma, in ogni caso, chi vorrà parcheggiare l’auto fuori dal centro potrà raggiungere in pochi minuti l’area commerciale della città gratuitamente in bus».

Tutto questo, in attesa di capire quali saranno le decisioni del Governo per evitare la temuta terza ondata ora che il numero dei nuovi casi di Coronavirus mostra segni di frenata.