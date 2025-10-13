Il Comitato di Lecce della Croce Rossa celebra il “World Restart a Heart Day” e la “Settimana Viva!”

In occasione della ‘Settimana Viva! 2025’ – che prende il via oggi e si concluderà il 19 ottobre – e che culminerà con il ‘World Restart a Heart Day 2025’ del 16 ottobre, la Croce Rossa Italiana–Comitato di Lecce organizza una serie di attività dedicate alla promozione delle manovre salvavita e alla diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare.

Il 18 ottobre, i volontari saranno presenti in piazza Mazzini per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di imparare a intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Si svolgeranno dimostrazioni pratiche di Rcp e momenti informativi aperti a tutti con l’obiettivo di far conoscere a grandi e piccoli i gesti che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

“Sapere come intervenire nei primi minuti può salvare una vita. La formazione e la consapevolezza sono le nostre armi più potenti contro l’arresto cardiaco improvviso”, dichiara il Presidente del Comitato CRI Lecce.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale promosso da Croce Rossa Italiana in collaborazione con Italian Resuscitation Council e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà.

La Croce Rossa Italiana rinnova così il proprio impegno nel diffondere la cultura del primo soccorso, della prevenzione e della tutela della salute, promuovendo eventi locali e nazionali che coinvolgono cittadini, scuole, istituzioni e realtà del territorio.

Appuntamento, quindi, a Lecce, sabato 18 ottobre 2025 in Piazza Mazzini, dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00, dove si svolgeranno dimostrazioni pratiche, prove di rianimazione cardiopolmonare e informazioni sulle manovre salvavita.