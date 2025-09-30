Al via a Nardò un’attività di sfalcio e diserbo di piante e arbusti infestanti

Domani, mercoledì 1° ottobre, avrà inizio a Nardò una radicale attività di sfalcio e diserbo di piante e arbusti infestanti da parte di Agriservice Salentina, l’azienda incaricata della manutenzione del verde pubblico.

Si tratta del primo di una serie di interventi che interesseranno l’area urbana nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Uomini e mezzi di Agriservice agiranno a partire da domani e sino a lunedì 6 ottobre su via Canonica Piccione, via Ferrini, via Abba, via Napoli, via Concordato, via Imbriani, via Einaudi, via O. Quarta e via Zanardelli.

Al termine dello sfalcio e della pulizia, gli operatori di Services Facility Logistics interverranno per riparare e chiudere le fessure che favoriscono la crescita disordinata del verde ai bordi delle strade e sui marciapiedi.

Un progetto sperimentale per superare le azioni ordinarie di taglio e limitare al massimo la successiva ricrescita indiscriminata delle erbacce. In considerazione dell’attività prevista, l’ordinanza n. 675 ha imposto il divieto di circolazione (eccetto residenti/frontisti e autorizzati) ed il divieto di sosta e fermata sulle vie interessate. Il divieto sarà in vigore dal 1° al 6 ottobre, ogni giorno, dalle ore 7 alle 14.

“Si tratta di un progetto sperimentale – fa sapere l’assessore al Verde pubblico Andrea Giuranna – diverso dalle azioni di intervento ordinarie adottate fino ad ora. Oltre allo sfalcio normale, infatti, procederemo anche con la chiusura di buchi e fessure per inibire la ricrescita delle erbacce. Ringrazio le ditte Agriservice e Sfl, il dirigente Cosimo Pellegrino e l’intero ufficio, ringrazio anche il collega assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti per la solita collaborazione. Abbiamo fatto uno sforzo di programmazione nelle ultime settimane, durante le quali abbiamo analizzato le note criticità degli ultimi tempi. Un intervento questo che contiamo possa essere risolutivo, ma che è decisamente più complesso rispetto alla ordinaria attività di taglio. Servirà, quindi, un po’ più tempo del solito, ma contiamo di estirpare alla radice i nuclei di erbe e arbusti infestanti”.