Coronavirus, il sindaco di Cavallino ringrazia Protezione Civile e l’Iss “Antonietta de Pace” per il lavoro svolto

È in momenti difficili che bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di aiutarsi a vicenda. In piena emergenza coronavirus sono tanti i volontari che lavorano incessantemente per aiutare chi ha bisogno, in difesa soprattutto delle fasce più deboli e di chi è in difficoltà. In molti paesi del Salento, come nel resto d’Italia, da subito si è attivata la consegna a domicilio di generi alimentari e di farmaci.

A rivolgere un sentito ringraziamento a chi si sta adoperando in prima linea a Cavallino e Castromediano è il sindaco Ciccarese Gorgoni che si fa portavoce di tutti i cittadini. Dall’inizio dell’emergenza, infatti, la Protezione Civile “La Trasparenza”, guidata dal presidente si è subito messa al lavoro per le persone in difficoltà, come ad esempio gli anziani che non possono uscire di casa o chi è in quarantena.

Un sentito ringraziamento va anche all’I.I.S. “Antonietta De Pace” di Lecce che, grazie alla stoffa donata dal signor Antonio Delle Donne, ha realizzato delle mascherine da consegnare gratuitamente. “Al Dirigente scolastico, ai docenti e a tutti gli studenti – scrive il sindaco – giunga la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale di Cavallino, mia personale e dell’intera comunità. Quanti vogliano usufruire del servizio di consegna, di farmaci, di generi alimentari e delle mascherine, possono continuare a farlo chiamando i numeri 0832.344090 – 329.3477172, tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12”.