Lecce, il Monumento dei Caduti in stato di degrado. La protesta di Movimento Regione Salento

Si terrà domani 20 marzo il sit-in di protesta per sensibilizzare sul problema del degrado del Monumento dei Caduti di Lecce. Ad organizzare la manifestazione è Movimento Regione Salento che incontrerà le autorità competenti in Piazza Unità d’Italia alla presenza del Consigliere Regionale Paolo Pagliaro e del Coordinatore Cittadino MRS Lecce Giancarlo Capoccia.

Nel corso degli anni, il Monumento dei Caduti è stato preso di mira da atti vandalici e si trova in uno stato di totale degrado, come denuncia Movimento Regione Salento. Si tratta di uno dei monumenti simbolo della città di Lecce, uno spazio in cui ci si riunisce per parlare del valore della Patria, della Costituzione e della Democrazia.

Solo le istituzioni e le autorità competenti potranno dare nuovamente lustro al Monumento dei caduti. È in questa direzione che il sit-in di protesta del Movimento Regione Salento vuole andare: ripristinare uno dei luoghi simbolo di Lecce.