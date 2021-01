Lecce, la Asl proroga il tempo determinato degli oss. Cobas: “Incostituzionale, lede diritti vincitori di Foggia”

Si è tenuto ieri il sit-in davanti alla sede della Direzione Generale della ASL di Lecce a tema assunzioni a tempo indeterminato che da ormai troppo tempo attendono i vincitori del concorso per oss di Foggia del 2018. Ad organizzare la protesta di via Miglietta è stata la Cobas Pubblico Impiego di Lecce in seguito alla determina del 26 gennaio con cui i prorogano i contratti a tempo determinato dell’attuale personale oss, per soli titoli.

A due anni dal concorso per l’assunzione di oltre 2mila operatori socio-sanitari, nulla sembra essere ancora cambiato per i lavoratori vincitori, che restano in attesa di essere assunti. “Questa proroga dei contratti a tempo determinato del personale O.S.S. della graduatoria per soli titoli lede palesemente il diritto soggettivo dei vincitori ed idonei oss del concorso di Foggia che vengono espressamente esclusi giustificando la scelta con la scusa di “far fronte all’emergenza Covid-19”, lamenta Cobas. Le motivazioni della Asl, secondo il sindacato, sarebbero dettate da una necessità di risparmio e di organizzazione in vista dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Non solo. “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione il 6 novembre 2020, vista l’emergenza sanitaria in corso con relativa sospensione delle procedure concorsuali, ha avviato la ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le Pubbliche Amministrazioni”, fa notare il sindacato, oltre ad un orientamento positivo ad utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi fino al 2018 da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti, tra cui Marche, Puglia e Veneto.

“Chiediamo il rispetto dell’art.97, comma 4, della Costituzione”, dicono i manifestanti, commentando la proroga del tempo determinato per soli titoli. “Cobas Pubblico Impiego Puglia fa notare che la proroga è stata concessa solo dall’ASL di Lecce mentre le altre ASL, vedi Brindisi ed altre, hanno affermato la loro impossibilità”. È arrivato il momento, dunque, di utilizzare assumere a tempo indeterminato i vincitori del concorso unico per la Puglia dello scorso 2018.