L’era dei giochi per mobile o desktop va avanti ormai da diverso tempo. Oltre alle console ormai da qualche anno i vari utenti associano il pc o lo smartphone per cimentarsi in svariati giochi. Non più solo Playstation e Xbox, dunque, ma anche i giochi che comprendono le slot machine e il casino. Come ci consiglia il sito Auraweb.it anche il poker permette di cimentarsi in vari tornei insieme ai propri amici con soldi veri o virtuali. Per quanto riguarda i videogiochi, invece, negli ultimi anni è scoppiata la mania degli esports. Veri e propri tornei per professionisti delle console con in palio un montepremi e la possibilità di scommettere sui vari match proposti. Inizialmente queste competizioni erano presenti per i giochi di ruolo come League of Legends e DOTA2. Ultimamente, però, è partita la macchina anche per i giochi sportivi quali FIFA, Pes, Formula1 e MotoGp. Andiamo a vedere, dunque, nei paragrafi successivi come rimanere aggiornati sulle news dei giochi.

Sul web sono presenti vari siti che permettono di restare aggiornati sulle news che riguardano il mondo slot machine e casino. E’ possibile trovare tutte le ultime uscite tra le slot machine direttamente sul sito dei provider, ovvero i software che sviluppano questo particolare tipo di gioco. Alla voce “Prodotti” di questi siti sarà possibile visionare tutte le slot prodotte e anche quelle in arrivo. Inoltre, ci si potrà anche cimentare anche con la demo. Per quanto riguarda il casino, invece, sui siti dei principali bookmaker sarà possibile trovare le notizie sulle novità dell’ultimo mese sia per quanto riguarda nuovi giochi sia per i bonus di benvenuto offerti dagli operatori di scommesse. Oltre ai tornei con soldi veri negli store degli smartphone sarà possibile trovare slot machine e app per il casino per divertirsi con soldi virtuali. Una volta scaricata l’applicazione sarà possibile ricevere notifiche una volta che nuovi tornei saranno pronti a partire. Ultimi ma non meno importanti sono le news sui giochi di carte. Anche in questo caso per ricevere le ultime notizie basterà accedere sui siti dei bookmaker AAMS alla voce “Skill Games” per conoscere tutte le ultime novità. Anche per questa tipologia di giochi sono presenti molte app per smartphone che, una volta scaricate, inviano notifiche con le ultime novità per quanto riguarda tornei e offerte giornaliere.

Come detto negli ultimi anni c’è stata la vera e propria esplosione degli Esports. Basti pensare che, per quanto riguarda FIFA, alcuni top club di Serie A e non solo hanno il proprio player che partecipa ai vari tornei. Per quanto riguarda le ultime news sugli Esports, invece, ogni gioco ha all’interno del proprio sito la relativa sezione dedicata agli esports. Gli appassionati dei tornei di League of Legends, inoltre, avranno la possibilità di trovare le classifiche e i turni di gioco in siti specializzati che funzionano in vero e proprio stile Wikipedia. E’ possibile visionare le partite giornaliere anche sui siti dei bookmaker AAMS che permettono anche di scommettere sui match. Galvanizzati dal successo di questa nuova tipologia di sport anche vari siti di informazione sportiva hanno iniziato a dedicare delle sezioni alle ultime news relative agli esports e, in particolare, ai tornei legati a FIFA, Pes, Formula 1 e Motogp.

