Il sindacato dei lavoratori dello Spettacolo attacca Foresio: ‘Basta eventi senza adeguati avvisi pubblici’

Il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione della Cgil di Lecce chiede con urgenza al primo cittadino Carlo Salvemini e all’assessore al Turismo e allo Spettacolo Paolo Foresio l’emanazione di un regolamento comunale per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo. Un attacco forte quello del Segretario Generale del Slc, Tommaso Moscara, che sembra lanciare un monito che viene dallo scontento di molti operatori del settore.

“Non è più tollerabile che si organizzino manifestazioni di carattere culturale senza adeguati avvisi pubblici che tengano conto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), del versamento contributivo e della regolarità assicurativa. Un ente amministrativo deve garantire il rispetto delle normative sul proprio territorio e dispone già di strumenti per la prevenzione e il controllo del proprio territorio. Certamente è necessario fare un’operazione di riordino e comunicazione chiara verso gli operatori e i cittadini: il sindacato è pronto a dare una mano”.

Si parla del resto di un settore che è stato messo in ginocchio dalla pandemia. I dati parlano chiaro: si fa riferimento nella provincia di Lecce, secondo stime datate (quindi in difetto e non in eccesso) ad oltre 500 operatori professionali e altrettanti (o anche più) operatori amatoriali. Secondo le proiezioni della Siae questi lavoratori hanno perso nel biennio 2019-2021 tra il 70 e l’ 80% degli incassi. Il tutto a fronte di ristori che non hanno raggiunto tutti e non sono stati certamente sufficienti a tenere in piedi le strutture e a garantire un reddito a tutti i lavoratori.

“Dobbiamo essere coscienti – prosegue nella sua nota Moscara – che si stanno disperdendo enormi risorse e competenze di professionisti costretti a reinventarsi per non vivere di stenti”.

Insomma l’attacco all’ente pubblico è chiaro: non si possono dare fondi pubblici, in un momento particolarmente delicato come questo, senza emanare avvisi e gare pubbliche adeguati. Non si possono organizzare eventi affidandoli direttamente ad operatori culturali che non rispetterebbero le regole contributive ed in generale il contratto nazionale del lavoro.

Un’accusa pesante quella della Cgil finalizzata all’adozione del Regolamento utile all’Amministrazione Comunale per acquisire finanziamenti, per dotare la città di un Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo, per istituire una commissione presieduta da esperti con membri interni ed esterni all’amministrazione per la valutazione delle istanze, per regolare la concessione degli spazi e dei patrocini, per istituire un osservatorio permanente che dovrà valutare periodicamente il corretto funzionamento e avanzare proposte di correttivi.

“Sollecitiamo il sindaco e l’assessore allo Spettacolo del Comune di Lecce – conclude il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione – da cui siamo partiti quale capoluogo per avviare il confronto, a dare seguito alle intenzioni proclamate di discutere un regolamento comunale, con le strutture, le associazioni e le rappresentanze del comparto, per non escludere nessuno e garantire anche alle realtà più piccole di continuare a tessere il grande arazzo culturale che può dare un valore aggiunto non solo a chi visita da turista il territorio ma soprattutto a chi lo abita”.