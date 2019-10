Smart Grids, a Uggiano si parla di energia elettrica guardando al futuro

«Smart grids», sistemi intelligenti per la distribuzione di energia elettrica attraverso innovazione tecnologica e fonti rinnovabili. Sarà questo il tema al centro dell’assemblea pubblica convocata dall’Amministrazione di Uggiano La Chiesa per lunedì 28 ottobre. L’intento del comune guidato dal Sindaco Salvatore Piconese è quello di condividere con i cittadini, le associazioni e le organizzazioni territoriali l’idea progettuale che sarà poi scritta nero su bianco e presentata alla Regione Puglia.

Per partecipare all’Avviso Smart Grids – Por Fers Puglia 2014/2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti e di distribuzione dell’energia”, l’Amministrazione ha deciso di puntare sulla scuola dell’Infanzia della frazione di Casamassella. Una struttura che, nell’ultimo anno, è stata definita come un “modello” in Italia nel campo dell’edilizia scolastica per gli interventi di efficientamento energetico e di riutilizzo delle fonti rinnovabili (Classe Energetica A e abbattimento rischi gas radon e legionella).

Anche per questo ha convocato, alle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’Istituto comprensivo un incontro pubblico per esporre e condividere con il partenariato sociale e economico, con la cittadinanza e con l’intera comunità scolastica le linee progettuali per la realizzazione di Smart Grids, reti elettriche intelligenti e flessibili che, raccogliendo informazioni in tempo reale per razionalizzare la distribuzione di energia, consentono di risparmiare e soprattutto diminuiscono l’impatto ambientale. Insomma evitano lo spreco di energia elettrica.

«Ancora una volta ci poniamo l’obiettivo della promozione di una cultura ecologista che miri allo sviluppo di nuove forme di distribuzione di energia proveniente da fonti rinnovabili per garantire l’incremento dell’affidabilità e della qualità della fornitura dell’energia elettrica. E tutto ciò passa dalla necessità di una riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. La Regione Puglia, in tal senso, ci dà grande opportunità: la realizzazione di Smart Grids sul territorio. E noi vogliamo cogliere questa opportunità in pieno, pensando alla salute delle generazioni future» ha dichiarato il primo cittadino Salvatore Piconese.