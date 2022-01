In scadenza 4 bandi regionali per 675 posti, la Cgil Lecce organizza una giornata di orientamento

Stanno per scadere quattro bandi regionali per un totale di 675 posti di lavoro. Occasioni uniche per chi è alla ricerca di una sistemazione che possa valorizzare le proprie competenze. E per questo lo Sportello Orienta Lavoro della Cgil di Lecce, in collaborazione con Udu – Unione degli Universitari, organizza per il 17 gennaio alle ore 16.00, una giornata di informazione sui bandi di concorso in scadenza nelle prossime settimane.

Il momento informativo del Sol – che offre un valido sostegno ed aiuto a chi intende entrare nel mondo del lavoro o a chi ne è stato temporaneamente espulso al fine di informare, guidare, indirizzare e facilitare le scelte in ambito formativo/lavorativo – è centrato sui bandi regionali (due della Regione Puglia, uno della Asl Bat ma con posti di lavoro anche su Lecce) che scadranno da qui al prossimo 12 febbraio. Ad essi si aggiunge anche la possibilità del Servizio Civile per gli under 28.

Il Sol della Cgil di Lecce si occupa di analisi dei fabbisogni, colloqui di orientamento mirati alla realizzazione di un progetto professionale personalizzato, assistenza nella stesura del curriculum, assistenza nella ricerca di opportunità occupazionali e formative, oltre che su attività di sostegno l’autoimprenditorialità.

Le occasioni di lavoro

1) il bando per il Servizio Civile, riservato ai ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni con scadenza fissata per il 26 gennaio;

2) il bando della Asl Bat per 120 posti da collaboratore amministrativo-professionale, con 44 posti anche per la Asl di Lecce (scade il 3 febbraio);

3) il bando della Regione Puglia per l’assunzione di 306 unità su vari profili professionali – categoria C (scade il 12 febbraio);

4) il bando della Regione Puglia per l’assunzione di 209 unità su vari profili professionali – categoria D (scade il 27 gennaio).

Per evitare il rischio contagi, l’evento verrà trasmesso online sui canali social (facebook e Instagram) della Cgil Lecce e di Udu Lecce.