Nella Cattedrale di Otranto, si celebra il solstizio d’estate

Ogni 21 giugno, con l’arrivo del solstizio d’estate, la Cattedrale di Otranto rinnova un appuntamento davvero unico: l’incantevole fenomeno dell’allineamento dei raggi solari sul maestoso Albero della Vita raffigurato nel suo straordinario mosaico.

Questo evento suggestivo si ripete ininterrottamente dal lontano 1165, anno in cui il presbitero Pantaleone portò a termine l’ultima tessera di un pavimento musivo di circa 600 metri quadrati, un’opera di inestimabile valore storico e artistico.

Così, nel giorno più lungo dell’anno, il mosaico e la basilica celebrano insieme la fusione tra natura e arte, bellezza e promessa di eternità, luce e pietra, cielo e terra.

Un’occasione per narrare, attraverso un ideale percorso di iniziazione cristiana, l’universale storia della salvezza. Cultura, arte e fede dialogheranno in una mattinata dedicata alla riscoperta del significato cristologico del tempo e della luce.

Giunto quest’anno alla sua quarta edizione, l’evento avrà inizio alle ore 9.30 e si arricchisce con la presentazione del volume di Giovanni Boraccesi, intitolato “Gli argenti di Otranto dal XVI al XIX secolo. Doni arcivescovili e collezioni museali”, moderato da don Luigi D’Amato. Presentazione della Dott.ssa Maria Candida Stefanelli, Ufficio Arte sacra e Beni culturali, coreografie della Scuola “Tutti in scena” di Otranto, a cura di Emy Ferrari, musica a cura del Coro della Diocesi di Otranto diretto dal maestro don Biagio Mandorino. Momento di preghiera guidato da Mons. Francesco Neri.

Questo appuntamento costituisce un’importante iniziativa nell’ambito delle attività volte alla valorizzazione e fruizione del vasto patrimonio religioso che la Chiesa di Otranto conserva con dedizione. Esso rappresenta, in particolare, uno degli interventi di maggiore rilievo che l’Ufficio diocesano per l’Arte Sacra e i Beni Culturali ha voluto realizzare in questi anni, in stretta sinergia con il Mudo, l’Ufficio Liturgico e quello di Musica Sacra.

L’ingresso è libero.