​Lavori di Aqp in corso, a Otranto rubinetti chiusi per 8 ore

La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 8 aprile, quando Otranto rimarrà senz’acqua. I disagi sono legati agli interventi di Acquedotto Pugliese per migliorare il servizio idrico. Comunicare il giorno dei lavori è importante per evitare che i cittadini si trovino impreparati davanti ai rubinetti a secco. Il consiglio ai residenti delle zona interessata, come sempre, è quello di razionalizzare i consumi ed evitare gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare disagi.

Le difficoltà maggiori, precisano da Acquedotto Pugliese, saranno avvertite esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Per consentire l’installazione di nuove opere acquedottistiche nel serbatoio AC005, insomma, sarà necessario ridurre la pressione per 8 ore, dalle ore 08:30 fino alle 16:30.

Per informazioni

Per informazioni o chiarimenti è possibile visitare il sito internet dell’Acquedotto Pugliese nella sezione Che acqua fa? o chiamare il numero verde messo a disposizione 800.735.735.

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

Per i più social, infine c’è Twitter. account @AcquedottoP