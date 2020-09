Erogazione dell’acqua sospesa domani in Piazzale Attilio Adamo a Lecce. Evitare gli sprechi

Potrebbero avvertire alcuni disagi i cittadini leccesi nella giornata di domani, martedì 8 settembre, difficoltà che, fortunatamente, non dureranno per l’intera giornata e, soprattutto non riguarderanno l’intera area cittadina, ma solo alcune zone.

Acquedotto Pugliese, infatti, sta effettuando una serie di interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato del capoluogo e per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica presso Piazzale Attilio Adamo e nelle vie limitrofe. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08.00 con ripristino alle ore 16.00.

Stesso discorso vale per alcuni comuni della provincia che domani rimarranno senza acqua e, nello specifico ad Alliste e frazione di Felline, Melissano, Racale e Taviano. Gli interventi, questa volta, riguardano la condotta principale adduttrice agli abitati e anche in questo caso lo stop avrà una durata di 8 ore, sempre dalle 8.00 alle 16.00.

I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

L’Ente di “Via Cognetti”, raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per maggiori informazioni si potranno contattare il numero verde 800.735.735; consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); oppure collegarsi ai profili social Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.