Sostegno affitti emergenza Covid-19 per inquilini delle Case Popolari, ecco come richiederlo

Sono tantissime le famiglie che, purtroppo, si trovano in situazione di difficoltà economica, aggravata dalla situazione sanitaria che ha innescato una crisi in tutto il paese. È proprio per aiutare tutte quelle persone che si trovano in una situazione di grave difficoltà che a partire dal 26 luglio è possibile fare domanda per il sostegno per gli affitti per l’emergenza Covid-19 per gli inquilini delle case popolari della Provincia di Lecce. A tutti gli aventi diritto, infatti, sarà rimborsato l’importo di 3 mensilità. È possibile fare domanda fino al prossimo 30 settembre.

Si tratta di un finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia per un totale di 3 milioni di euro per tutta la regione. Alla provincia di Lecce toccheranno 500mila euro. Ad illustrare i requisiti necessari per la presentazione della domanda è il Sindacato Inquilini Casa e Territorio – Cisl che spiega punto per punto quali sono i parametri da rispettare.

I requisiti

Per ottenere il rimborso delle ultime 3 mensilità, è necessario, specifica il sindacato, rispettare i seguenti requisiti:

Assegnatari in regola con i censimenti reddituali e con i pagamenti alla data del 31/12/2019 e che non abbiano già beneficiato del contributo regionale;

Assegnatari inoccupati e/o non percettori di ammortizzatori sociali (es. CiG, ecc.)

Assegnatari con pensione sino ad € 7.000,00 annuali;

Assegnatari che abbiano nel nucleo familiare uno o più portatori di handicap,

risultante/i dal verbale di riconoscimento dell’invalidità pari al 74%;

Assegnatari o loro familiari colpiti da Covid 19.

Sarà possibile presentare domanda solo tramite piattaforma elettronica dal sito di Arca Sud Salento, oppure rivolgendosi alle organizzazioni sindacali degli inquilini come il Sicet – Cisl di Lecce che provvederanno alla necessaria assistenza dell’inquilino e all’inoltro della domanda.