Porto Cesareo, al via la manutenzione dell’Isola dei Conigli per la tutela della biodiversità

L’Isola Grande, meglio conosciuta come Isola dei Conigli, torna al centro dell’agenda istituzionale con un piano di interventi mirati alla sua salvaguardia. Nei giorni scorsi, presso il Comune di Porto Cesareo, si sono svolti una serie di incontri strategici tra i Commissari straordinari, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali e la Capitaneria di Porto. Al centro del tavolo, l’urgenza di proteggere uno dei patrimoni ecologici più preziosi e fragili del territorio salentino.

A seguito del coordinamento istituzionale, il Comando Carabinieri del Reparto Biodiversità di Martina Franca ha dato ufficialmente il via ai lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi programmati sono ampi e toccano diversi aspetti della salute dell’isola: monitoraggio e potatura della vegetazione autoctona; azioni specifiche per la salvaguardia degli habitat delle specie locali e sgombero dei percorsi naturali e recupero delle aree che presentavano segni di degrado.

L’obiettivo primario non è solo il decoro estetico, ma la resilienza dell’ecosistema. L’Isola Grande è infatti costantemente minacciata da pressione antropica inconsapevole, incuria e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climaticoe delle mareggiate.

Ogni azione intrapresa mira a garantire una fruizione sicura e sostenibile, permettendo a cittadini e turisti di godere della bellezza del luogo senza comprometterne la ricchezza naturale.

Grazie a questo approccio sinergico, Porto Cesareo riafferma il proprio impegno per un turismo lento e rispettoso, assicurando che le generazioni future possano continuare a meravigliarsi davanti allo spettacolo dell’Isola dei Conigli.