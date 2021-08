Una spesa per chi ne ha bisogno, la nuova iniziativa di Salento Rinasce

A ridosso di Ferragosto, mentre la maggioranza delle persone gode delle ferie annuali pensando a come trascorrere una delle date cerchiate in rosso sul calendario, si moltiplicano le richieste di aiuto. E tornano le iniziative solidali di Salento Rinasce.

“Doniamo una spesa alimentare per Ferragosto“, questa l’ultima campagna lanciata dall’associazione Isr Italia-Salento Rinasce, nata dalla convergenza di cittadini residenti delle periferie salentine.

I contraccolpi economici legati alla pandemia da covid-19 – che in questi giorni manifesta una lieve recrudescenza – hanno aggravato la condizione già precaria di migliaia di famiglie, come fotografato dagli ultimi rapporti di settore. Da qui, l’ultima chiamata dell’associazione guidata da Raffaele Longo, da anni in prima linea contro ogni emarginazione, come recita il loro motto.

Per consentire di trascorrere un Ferragosto sereno a dieci famiglie – scelte tra chi ha avanzato richieste di aiuto sulla base di un criterio di necessità stringente – sarà possibile effettuare donativi alimentari: perlopiù passate di pomodoro, pelati, cibo in scatola e formaggi il cui acquisto potrà essere concordato con l’associazione chiamando al numero 3275855754.