Sport contro la violenza, a Veglie il progetto “Evolution Movement and Socialization” unisce inclusione e sensibilizzazione

Lo sport è da sempre un potente veicolo di valori, capace di unire, superare barriere e promuovere il benessere. Ma può anche diventare un’arma efficace nella lotta contro la violenza sulle donne, un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso. È proprio partendo da questa consapevolezza che in Puglia è nato il progetto “Evolution Movement and Socialization“, un’iniziativa della Regione Puglia che ha visto protagonista l’ASD Evolution Sport e Fitness di Veglie.

“Evolution Movement and Socialization”: sport come strumento di inclusione e sensibilizzazione

L’ASD Evolution Sport e Fitness, vincitrice del bando regionale AVVISO A e D per la promozione dell’attività fisico-motoria-sportiva nel 2024, ha portato avanti il progetto “Evolution Movement and Socialization” dal 16 dicembre 2024 al 29 maggio 2025, offrendo 61 giorni di sport e inclusione.

Il progetto si è articolato in tre diverse attività:

– Corso “pesistica” per donne: rivolto a 14 ragazze e donne tra i 18 e i 55 anni, questo corso non solo ha mirato ad abbattere gli stereotipi legati allo sport femminile, ma ha anche incluso lezioni di difesa personale. Un aspetto cruciale per fornire strumenti concreti di empowerment e sicurezza alle partecipanti.

– Corso di “attività ludico-motoria” per disabili: 36 persone con disabilità motorie hanno avuto l’opportunità di praticare attività fisica, promuovendo l’inclusione e il superamento delle barriere.

– Corso di “attività motoria” per minori svantaggiati: 10 minori in condizioni di svantaggio socio-economico hanno beneficiato di attività motorie, garantendo loro l’accesso allo sport e momenti di socializzazione.

La Lotta alla violenza sulle donne attraverso lo sport

Un elemento distintivo e fondamentale del progetto è stata l’attenzione alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Questo è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con un Centro Antiviolenza salentino autorizzato e iscritto al registro regionale. Le attività di sensibilizzazione integrate nei corsi hanno permesso di diffondere consapevolezza e di creare un dialogo aperto su un tema così delicato.

Un successo di comunità

Al termine del progetto, Mirko Pisanò, presidente dell’ASD Evolution Sport e Fitness, ha espresso grande gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: il Centro Antiviolenza gestito dalla Cooperativa Sociale Medihospes, lo staff, i partecipanti, la Sindaca di Veglie Mariarosaria De Bartolomeo, l’Assessore allo Sport Gianni Rollo, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno reso possibile un “regolare, entusiasmante e costruttivo svolgimento del progetto”.

L’ASD Evolution Sport e Fitness coglie l’occasione per invitare la cittadinanza alla Festa dello Sport, organizzata dall’amministrazione comunale, che si terrà sabato 14 giugno presso l’Area Mercatale di Veglie. Sarà un’ulteriore opportunità per mostrare le attività svolte e per dare la possibilità a chi non ha potuto partecipare quest’anno di scoprire le discipline sportive proposte.

In sintesi, il progetto “Evolution Movement and Socialization” ha dimostrato come lo sport possa essere un formidabile strumento per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di violenza sulle donne, promuovendo al contempo l’attività fisica per minori in condizioni di svantaggio e per persone con disabilità motorie, e rafforzando il tessuto sociale della comunità.