Entrano in Piazza Sant’Oronzo strombazzando il clacson. Sposi multati dal vigile urbano

Sono entrati in piazza Sant’Oronzo suonando ripetutamente il clacson della loro Citroen Charleston. Troppa la felicità, come sempre accade quando una vettura giunge in qualche luogo con gli sposi a bordo, prima delle foto di rito e della passeggiata tra le bellezze del centro storico.

Tutte cose che evidentemente prima erano normali, normalissime. E che sempre si sono fatte. Ma che adesso il codice della strada non soltanto non consente ma mette i solerti vigili urbani nella condizione di sanzionarle nello stretto esercizio della loro funzione.

‘Inquinamento acustico‘. Con questa motivazione l’agente della Polizia Locale ha multato l’autovettura che parcheggiava nel salotto buono della città di Lecce nel mentre gli accompagnatori facevano scendere i novelli sposi per la sfilata di rito nel centro di Lecce in cui scattare le foto più belle del loro servizio fotografico prima di recarsi nel locale in cui è previsto il ricevimento.

85euro, questa la cifra che gli sposini dovranno versare nelle casse del Comune di Lecce per quella che è sembrata una bravata e che ha fatto sorridere i turisti e i curiosi che erano presenti e che si godevano la scena. La scena del vigile che multava e degli sposi e degli accompagnatori che provavano a giustificare il loro comportamento.

Dura lex, sed lex. Niente da fare. Quella mano attaccata al clacson strombazzante per il vigile urbano doveva essere sanzionata. E così è stato.

A non prenderla bene, oltre ai multati, anche i turisti e i curiosi che assistevano alla scena e che hanno preso la parte degli sposi. Ma non è servito a nulla. Di certo gli sposini avranno cose più belle a cui pensare, almeno stasera. Dopo le foto si sono recati infatti nella struttura scelta come location della festa e avranno cinque giorni di tempo per pagare l’importo in maniera ridotta.