Squadra antincendio della Asl di Lecce, il sindacato chiede l’immediata attivazione

Il sindacato Fsi Usae chiede all’Asl di Lecce l’immediata attivazione della “squadra antincendio”. Si tratta di un’equipe strategica che si occupa dei controlli preventivi e, in caso di emergenza, di intervenire a supporto degli addetti di compartimento, essendo costituita da un adeguato numero di lavoratori dipendenti del ruolo sanitario o tecnico.

Il sindacato segnala che malgrado la Delibera n.° 329 del 20/10/2022 che ha proceduto all’approvazione della graduatoria dell’avviso di mobilità interna per Addetto alle squadre Antincendio della Asl di Lecce, non si è ancora proceduto nei Presidi Ospedalieri e nei Presidi Territoriali di Assistenza della Asl salentina.

Destinatari del sollecito del Segretario Regionale Puglia e Territoriale Lecce di Fsi Usae, Francesco Perrone, sono il direttore generale dell’ Asl di Lecce, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore dell’ area di gestione del personale, il dirigente delle relazioni sindacali e tutti i lavoratori interessati.

‘All’avviso – scrivono dal Sindacato – hanno partecipato Operatori Tecnici, Operatori Tecnici Specializzati ed Ausiliari con idoneità h. 24 ed Operatori Socio Sanitari ed Operatori Tecnici addetti all’assistenza con eventuali limitazioni ma comunque idonei alla turnazione h. 24. Ad oggi non si è ancora proceduto all’attivazione delle Squadre Antincendio, minando gravemente quanto sancito dalle norme di riferimento a tutela e salvaguardia della salute dei dipendenti e degli utenti. Si richiede un autorevole intervento al fine di adeguare gli Organici della Squadre Antincendio al fabbisogno prestazionale a garanzia dell’attivazione di un servizio obbligatorio ai sensi della normativa vigente per la messa in sicurezza delle Strutture Aziendali e di tutti i lavoratori ivi operanti’.