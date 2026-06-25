Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, insieme al vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla, e all’assessore allo Sport, Giancarlo Capoccia, ha effettuato un sopralluogo programmato presso il cantiere dello stadio “Ettore Giardiniero” di via del Mare. L’obiettivo della visita è stato verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della struttura, un intervento cruciale in vista dell’imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Al tavolo tecnico e alla successiva ispezione sul campo erano presenti, per la struttura commissariale, il coordinatore ing. Silvio Scarcelli e l’ing. Luca Lucanie. Ad accompagnarli anche il responsabile unico del procedimento, l’arch. Rosalba Cocciolo (rappresentante della struttura commissariale per il Comune di Lecce), oltre al team della direzione dei lavori composto dall’ing. Tobia Zordan (coordinatore), dall’ing. Veruska Durante e dall’ing. Marco Gaballo (direttori operativi), affiancati dall’ing. Marco Luperto (collaboratore CSE) e dall’ing. Daniela Giannone (ispettore operativo).

Rispetto del cronoprogramma per Serie A e Giochi del Mediterraneo

Gli interventi in corso presso l’impianto sportivo salentino stanno rispettando pienamente il cronoprogramma definito per l’inizio dei Giochi del Mediterraneo, fissato per il prossimo 21 agosto. La pianificazione dei lavori ha tenuto conto, parallelamente, della partenza del campionato di Serie A, prevista per il 23 agosto, riducendo al minimo le interferenze con gli eventi calcistici.

Lo stato dell’arte dei lavori al Via del Mare

Attualmente, i tecnici e gli operai sono impegnati nelle seguenti attività strategiche:

Rifacimento del campo da gioco: sono in corso le opere propedeutiche che includono la posa del nuovo impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Si sta inoltre procedendo alla distribuzione della ghiaia per preparare il terreno alla successiva stesura del manto erboso.

sono in corso le opere propedeutiche che includono la posa del nuovo impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Si sta inoltre procedendo alla distribuzione della ghiaia per preparare il terreno alla successiva stesura del manto erboso. Strutture di copertura: è in fase di costruzione il cosiddetto “tension ring”, con la posa delle funi trasversali e della fune interna. Sulla parte esterna, invece, si sta lavorando all’installazione delle componenti necessarie alla realizzazione del “compression ring”.

La copertura totale dello stadio sarà completata definitivamente in autunno. Questa scelta temporale permetterà di rispettare le date delle partite interne del campionato di calcio, riducendo al minimo i disagi per i tifosi e gli abbonati della squadra giallorossa.

Le parole del sindaco Adriana Poli Bortone

A margine del sopralluogo, il sindaco Poli Bortone ha espresso grande soddisfazione per l’andamento del cantiere: “Il sopralluogo ci ha consentito di verificare come i lavori stiano procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma, confermando un risultato che la città attendeva da tempo. La riqualificazione dello stadio ‘Giardiniero’ rappresenta un intervento di straordinaria importanza per Lecce: un’opera altamente qualificante che restituisce ai leccesi e a tutti i salentini un impianto profondamente rinnovato, più moderno, sicuro e all’altezza dei più elevati standard richiesti dai grandi eventi sportivi e dal calcio professionistico.”

Il primo cittadino ha poi aggiunto un passaggio sul futuro della struttura: “Questo investimento non è soltanto funzionale ai Giochi del Mediterraneo 2026, ma costituisce un patrimonio destinato a rimanere nel tempo, contribuendo a dare ulteriore lustro e prestigio alla nostra città. Lecce, infatti, si appresta a vivere il quarto anno consecutivo in Serie A, un traguardo che testimonia la crescita e la solidità del progetto sportivo cittadino e che rende ancora più necessario poter contare su una struttura adeguata all’importanza del palcoscenico nazionale che rappresentiamo. Lo stadio è un luogo simbolo di identità, appartenenza e partecipazione collettiva. Vederlo trasformarsi in una struttura moderna e accogliente significa offrire ai tifosi, agli atleti e a tutta la comunità un impianto capace di rappresentare al meglio l’immagine di Lecce e del Salento”.