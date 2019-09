Oltre due milioni di euro per le scuole del Salento. Minerva, “Istituti più sicuri e funzionali il nostro obiettivo”

“La salvaguardia del patrimonio scolastico provinciale è una priorità assoluta nella nostra azione di governo. Coerentemente con quanto affermato nelle Linee programmatiche presentate all’inizio del mandato, continuiamo a lavorare per dare vita a interventi concreti di riqualificazione degli edifici scolastici del Salento. Il nostro obiettivo è rendere le scuole più sicure e funzionali, perché questo significa, da un lato, garantire ai nostri giovani il diritto allo studio e alla formazione e, dall’altro, consentire a tutto il personale scolastico, docente e non docente, di svolgere al meglio il loro fondamentale ruolo”, con queste parole il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, commenta i quattro provvedimenti approvati, per un totale di 2 milioni e 100mila euro di investimenti, destinati agli istituti superiori del Salento e che andranno a incidere sull’edilizia scolastica e sulle opere pubbliche.

Dopo l’impegno dello scorso luglio di 2 milioni e mezzo per cinque istituti scolastici e a pochi giorni dall’inizio delle scuole, il numero uno di Palazzo dei Celestini ha varato provvedimenti che approvano in via definitiva progetti di lavori sulle scuole provinciali, al fine di garantire la sicurezza degli edifici.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere provinciale Ippazio Morciano, delegato ai Lavori pubblici, Patrimonio, Edilizia scolastica e sismica “Occorre monitorare costantemente le scuole di nostra competenza, avvalendoci del prezioso contributo dei dirigenti scolastici e degli studenti. Sollecitare gli uffici, coadiuvarli e vigilare affinché gli iter amministrativi si concludano nel più breve tempo possibile: è così che stiamo raggiungendo traguardi rilevanti, con numeri e risorse importanti in campo. Abbiamo stanziato questi oltre 2 milioni di euro, con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori già prevista entro il 15 ottobre, giungeranno a breve nuove misure destinate ad un’unica priorità: la sicurezza dei nostri giovani”.

Le cifre e gli istituti interessati

Nel dettaglio si tratta di 400mila euro per l’IISS “Costa Galilei” di Lecce, di 400mila euro per il Liceo Classico Linguistico “Virgilio” di Lecce, di 200mila euro per l’IISS “Don Tonino Bello” sede di Alessano per lavori di rafforzamento e consolidamento di opere strutturali. Questi interventi verranno realizzati grazie a fondi Miur, intercettati dalla Provincia.

E ancora, 1 milione e 100mila euro per l’IISS “Moccia di Nardò: in questo caso i lavori saranno per il completamento della struttura e per l’adeguamento antincendio e antisismico. Per questo intervento i fondi sono 700mila del Miur e 400mila della Provincia, già stanziati in Bilancio.