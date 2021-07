Lotta all’obesità e al diabete: la start up Gelesis di Calimera quotata in borsa a New York

Un dispositivo che aiuta il contrasto all’obesità, al sovrappeso e ad altre malattie dell’apparato gastrointestinale. È il prodotto innovativo creato dalla start up salentina Gelesis di Alessandro Sannino, professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali alla facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento, che con grande orgoglio sbarca in borsa a New York.

A darne notizia è la Regione Puglia spiegando che il lancio commerciale di “Plenity”, lo strumento clinico brevettato da Sannino e un gruppo di giovani competenti e visionari dell’azienda di Calimera, avrà un valore di mercato implicito di circa 1,3 miliardi di dollari.

Il successo Gelesis e il riconoscimento della Regione Puglia

Due sedi, una a Calimera e una a Boston. E oggi la quotazione di mercato in una della più importanti borse mondiali, quella di New York. È il risultato raggiunto da Sannino e la sua squadra dopo i tanti studi effettuati sulla clinica dell’apparato gastrointestinale.

“Gelesis è la testimonianza di quanto ascoltare e supportare con strumenti adeguati le idee dei nostri giovani più brillanti sia la strada giusta per il loro successo e per quello dell’intera regione” afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Storie che molto spesso restano nel silenzio e che, invece, soprattutto in questo momento di grande complessità a livello mondiale, abbiamo il dovere di riconoscerle e valorizzarle, per dare coraggio e forza a quanti in questa terra vogliono rimanere e investire.

“La Regione Puglia – continua Emiliano – così come ha fatto con Gelesis, continua ad essere al fianco di tutti coloro che vogliono entrare sui mercati nazionali e internazionali con idee innovative e con la professionalità e la creatività tutta pugliese. Essere quotati in borsa oltre a rafforzare la credibilità e la visibilità delle aziende, aumenta la capacità competitiva e rafforza le possibilità di crescita. E quando crescono aziende come Gelesis, che qui in Puglia hanno deciso di mantenere tutta la produzione e anche buona parte di ricerca e sviluppo, cresce il territorio”.

Delli Noci: la Puglia è una regione dalle grandi potenzialità

“Il successo di questa start-up pugliese – aggiunge l’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – sta senza dubbio nella capacità e nella visione innovativa dei giovani che ci hanno lavorato per crearla. Oggi, vogliamo essere orgogliosi di loro ma anche delle opportunità che come Regione Puglia abbiamo messo e continuiamo a mettere in campo attraverso strumenti di finanza finalizzati a sostenere le idee e gli investimenti”.

“La Regione Puglia ha supportato la crescita di Gelesis in termini di investimenti, posti di lavoro, espansione, tramite strumenti di cofinanziamento come i Pia (Programmi integrati di agevolazione) e i minibond, uno strumento di finanza innovativa utile ad accelerare gli obiettivi di crescita delle aziende. Mettere i nostri giovani nelle condizioni di sviluppare qui le loro idee senza il bisogno di oltrepassare l’Oceano è la strada giusta da seguire” ha concluso.

Capone: un bellissimo esempio

“Un mercato dal potenziale incredibile, una scoperta che fa bene alla salute e alla fama della nostra Puglia” il commento anche della Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone “Alessandro lo conosco da quando ero assessore allo Sviluppo economico e l’ho seguito passo dopo passo. Lui nella Regione ha trovato un alleato e adesso la sua Gelesis è una squadra variegata e rodata che sogna ancora più in grande, un bellissimo esempio di quanto si possa fare bene”.