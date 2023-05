StartNet-Network transizione scuola-lavoro per 25 mila studenti

Un appuntamento per raccontare il percorso svolto dal 2017 ad oggi, presentare le esperienze, i risultati e gli strumenti messi in campo in questi anni per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. Sono stati più di 25.000 studenti coinvolti in progetti di orientamento con programmi specifici, oltre 500 le scuole pugliesi e lucane che hanno aderito a progetti su imprenditorialità, discipline STEM, partecipazione giovanile e comunità educante. Più di 1.000 i docenti che hanno partecipato alle attività e alle formazioni, con la collaborazione di un centinaio di aziende dei territori coinvolti.

Numeri importanti che fotografano il successo di una rete nata dalla collaborazione tra Goethe-Institut e.V., l’ente di cultura tedesco, la fondazione tedesca Stiftung Mercator, finanziatori insieme a Regione Puglia, in partenariato con il Ministero per l’Istruzione, Confindustria Puglia, UnionCamere Puglia, NOVA Consorzio nazionale per l’innovazione sociale, rete di scuole GET e Ufficio Scolastico per la Puglia e Ufficio Scolastico per la Basilicata.

Oltre l’80% degli studenti intervistati ritiene che i progetti abbiano migliorato la qualità dell’orientamento, così come 86% dei docenti ritiene che le formazioni ricevute siano state fondamentali nell’indirizzare i propri studenti (dati del report valutativo a cura di ArcoLab). Gli ultimi due anni hanno visto inoltre il coinvolgimento diretto dei giovani.

“Siamo molto soddisfatti perché hanno partecipato tanti docenti interessati ai nostri strumenti per l’orientamento ma anche tanti studenti che hanno partecipato attivamente ai laboratori. I partners della rete hanno sottolineato l’importanza dei risultati ottenuti in sei anni di lavoro e sono oggi più convinti che mai che la rete StartNet debba proseguire affinché il problema della disoccupazione giovanile non sia risolto. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni di lavoro condiviso” – ha dichiarato Angelika Bartholomäi, Project Manager di StartNet.