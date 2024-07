Puglia, terra di startup innovative e giovani imprenditori

Negli ultimi anni la Puglia è riuscita a posizionarsi in cima alle regioni del Mezzogiorno grazie al crescente numero di startup innovative che la convertono in un terreno fertile per l’imprenditoria giovanile. Le cifre relative allo scorso anno mostrano infatti un totale di 643 nuove startup iscritte al registro delle imprese, molte delle quali sono realtà specializzate in servizi avanzati, a dimostrazione della dinamicità della regione.

In crescita anche le imprese femminili e quelle appartenenti a settori strategici

Secondo gli ultimi dati elaborati da InfoCamere, la Puglia si posiziona come la seconda regione del Sud Italia per numero di startup innovative, subito dopo la Campania. A livello nazionale, occupa invece l’ottavo posto, un incremento sintomatico di un ecosistema favorevole, supportato da politiche regionali mirate e da un crescente interesse da parte dei giovani imprenditori.

Ciò che contribuisce a posizionare la regione al vertice delle classifiche del Mezzogiorno è anche l’aumento del numero di aziende giovani gestite da donne, che solo nel 2022 erano oltre 100. In crescita anche le aziende appartenenti a settori come l’informatica o la robotica, la cui diffusione ha contribuito all’accelerazione dei processi di digitalizzazione all’interno della regione.

Cos’è una startup innovativa?

Con l’espressione startup innovativa ci si riferisce a un’azienda di nuova creazione che si basa su un’idea imprenditoriale innovativa tesa allo sviluppo di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di aziende giovani che si distinguono per la loro capacità di coniugare innovazione tecnologica e dinamismo imprenditoriale, con il fine di rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione.

Un nuovo modello di business che le giovani aziende pugliesi stanno sfruttando al massimo, introducendo soluzioni innovative che spaziano dal settore agroalimentare alla tecnologia dell’informazione, senza tralasciare il turismo, una delle principali risorse della regione.

L’importanza del marketing digitale in una startup innovativa

In un’azienda basata su idee innovative, il ricorso ad una strategia di marketing efficace è di vitale importanza per il suo sviluppo, ed è per questo che uno degli strumenti chiave adottati dalle startup pugliesi per farsi conoscere è proprio il marketing digitale.

Si tratta di un approccio che permette alle aziende di raggiungere un vasto pubblico a costi ridotti, utilizzando canali come i social media o le campagne email. Per questo tipo di aziende lo strumento principale per arrivare alla clientela è Internet. Pertanto, il binomio marketing – tecnologia viene spesso sfruttato dalle startup per diventare visibili, mediante vari tipi di email marketing che permettono loro di promuovere il proprio modello di business e la propria offerta.

A cosa si deve il successo del marketing digitale tra le startup?

Oltre all’elemento tecnologico, che è sicuramente il più importante, la preferenza delle startup per il marketing digitale rispetto a quello tradizionale è dovuta ad una serie di fattori aggiuntivi, primo fra tutti la sua elevata adattabilità. L’uso del marketing digitale consente infatti alle aziende di oltrepassare i confini regionali, così da avere un impatto molto più ampio, senza grandi investimenti.

In aggiunta a tutto ciò, il digitale oggigiorno consente una maggiore interazione con il target di riferimento, il che permette alle giovani aziende di creare un rapporto di profonda fiducia con la propria clientela, con effetti positivi sull’economia.

Puglia è sinonimo di innovazione

Insomma, la Puglia sta emergendo come un vero e proprio incubatore di innovazione e imprenditorialità, dove l’aumento delle startup all’avanguardia sta trasformando il tessuto economico della regione, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla creazione di nuove opportunità di lavoro.