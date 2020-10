Il biologo salentino Stefano Spagnulo sulla copertina di Natura Docet

Il biologo nutrizionista salentino Stefano Spagnulo si è aggiudicato la copertina del mese di ottobre della prestigiosa rivista di comunicazione scientifica “ND, Natura Docet, la natura insegna”. Rivista coordinata dal Prof Massimo Radaelli e composta da un autorevole comitato scientifico che include scienziati di fama internazionale tra cui candidati Premi Nobel.

Spagnulo, facente parte anche del comitato scientifico, per il mese di ottobre si è anche aggiudicato la copertina della rivista. Un riconoscimento per tutto il lavoro di studio e di ricerca sulla tutela degli animali selvatici e domestici. In particolare sulla difesa del lupo e per l’impegno sulla nutrizione degli animali. Spagnulo ha anche ultimamente intrapreso un incarico di insegnamento con la Saint George Campus, College e Università che collabora con la stessa rivista, diretta dal Prof Marcello Lofrano, insegnando Tossicologia, Patologia Generale, Biochimica e Anatomia Umana, per il corso di Tossicologo Ambientale. Sempre attraverso la stessa istituzione ha insegnato biosicurezza in ambiente agricolo e zootecnico per la prestigiosa Unitelmasapienza di Roma nel corso di Tecnico di Sanificazione Ambientale.

La rivista suddetta può essere scaricata direttamente dal sito http://www.stgcampus.it/natura-docet/ oppure iscrivendosi alla newsletter radamass1@gmail.com .

Da parte di tutta la redazione di Leccenews24 un grande augurio per questa serie di traguardi.