Da Lecce al web, su Step By Step una collezione completa, in linea con le ultime tendenze fashion

Step By Step è un marchio italiano con una lunga storia alle spalle e una direzione chiara davanti a sé. Nato a Lecce e attivo da oltre settant’anni, ha saputo adattarsi con lucidità ai cambiamenti del mercato, portando avanti un modello che coniuga continuità, in linea con la tradizione, e innovazione costante.

Oggi, infatti, la sua proposta è accessibile sia nei tre punti vendita fisici, tutti concentrati nella città salentina, sia attraverso una moderna piattaforma e-commerce – www.stepbystepshop.com – progettata per offrire un’esperienza d’acquisto ordinata, intuitiva e completa.

L’assortimento di Step By Step è costruito per rispondere alle esigenze di un pubblico trasversale, attento allo stile ma anche alla funzionalità. Il catalogo include abbigliamento, calzature e accessori per donna, uomo e bambino, con una selezione che viene aggiornata costantemente per restare allineata alle tendenze stagionali.

Tra i capi femminili più richiesti si trovano i blazer, i tailleur da ufficio, i jeans dal taglio contemporaneo e le camicie in tessuto leggero, affiancati da abiti firmati, pensati per unire eleganza e comodità.

Per il tempo libero, t-shirt e maglie a tinta unita o con fantasie rispondono a un gusto essenziale ma attuale. Sul fronte calzature, le sneakers e le slingback basse rappresentano due estremi dello stesso approccio: comfort e stile, senza compromessi. Non mancano décolleté, mocassini e proposte per la stagione estiva, inclusi Albano sandali.

Anche la sezione uomo è costruita con lo stesso equilibrio tra praticità e gusto. Polo, pantaloni chino, giacche leggere e maglie in cotone costituiscono il nucleo dell’offerta, pensata per un utilizzo quotidiano che non rinuncia allo stile. Le calzature spaziano dalle sneakers urban-style alle stringate formali, fino ai mocassini, tutti selezionati da brand noti per affidabilità e design.

A completare l’esperienza, Step By Step propone una gamma selezionata di accessori: portafogli, cinture e bijoux, curati nella scelta e pensati per integrarsi con naturalezza a ogni outfit.

La forza del marchio risiede anche nella scelta dei partner commerciali. Le collezioni includono articoli firmati Max Mara, Liu Jo, Marella, Birkenstock, Armani Exchange e Tommy Hilfiger, garantendo al cliente uno standard elevato sia in termini di qualità che di riconoscibilità.

Sul piano logistico, la piattaforma online consente una navigazione fluida, accompagnata da immagini in alta definizione e schede tecniche dettagliate. I metodi di pagamento includono carta di credito, PayPal e soluzioni rateali, mentre le spedizioni sono tracciabili e i resi gestiti attraverso un sistema trasparente e accessibile.

Accanto al canale digitale, i tre store fisici a Lecce continuano a rappresentare un punto di forza del marchio. Qui, il cliente può contare su ambienti ordinati, su un personale preparato e su una consulenza puntuale. La relazione diretta e il contatto con il prodotto restano parte integrante dell’esperienza Step By Step, che non si limita a vendere ma accompagna ogni fase della scelta.

In un panorama retail spesso frammentato e disomogeneo, Step By Step si conferma infine come un interlocutore stabile e affidabile, capace di evolversi senza rinunciare alla propria identità. Con un’offerta ampia, una selezione curata e una gestione attenta dei canali, il brand continua a distinguersi per concretezza e visione.