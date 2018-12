Su Tv2000 la storia di Musa, il 24enne del Gambia accolto in casa da una famiglia salentina

Il Salento ancora una volta protagonista sulle reti televisive nazionali ma, diversamente da quanto avviene da molti anni, non per celebrare le sue bellezze turistiche, ma per raccontare una bellissima storia di amore e accoglienza. Quell’accoglienza tipica delle persone che abitano il nostro territorio.

Le telecamere del programma “Siamo Noi”, in onda ogni pomeriggio su Tv2000, parleranno di un esempio di famiglia che apre le porte della propria casa accogliendo un giovane migrante.

La storia è quella di Musa Jallow, 24 enne del Gambia da tre anni in Italia.

Arrivato nel Salento tre anni fa, Musa era uno dei numerosi migranti che lavorano nei campi per la raccolta di angurie e pomodori. E nei campi ci dormiva anche, finché non ha intrapreso un percorso di assistenza presso la Caritas diocesana che forniva un pasto caldo a pranzo a cena.

Un anno fa la svolta nella sua vita e in quella della famiglia Filieri che ha un ristorante a Santa Maria Al Bagno, marina di Nardò.

Musa ha cominciato dapprima a lavorare nel locale di Ugo e Annamaria. Da qui è nato un forte legame con i coniugi, che tra l’altro hanno già un figlio di 16 anni e che hanno deciso di accoglierlo in casa.

Musa da un anno non solo ha un tetto sotto cui dormire, ma il calore di una famiglia.

È tornato a studiare, frequenta infatti l’istituto alberghiero ed è un volontario della Caritas. Ora è lui a fornire il suo aiuto alla mensa diocesana.

La Diocesi è quella di Nardò-Gallipoli, guidata dal Vescovo Fernando Filograna, il direttore della Caritas diocesana è don Giuseppe Venneri che ha seguito Musa in questi anni che ha dichiarato: “questi episodi di accoglienza accadono quando una comunità vive e applica il Vangelo.

L’esperienza di Musa ci indica la strada da perseguire per un percorso virtuoso in cui le differenze diventano opportunità. Musa è stato prima accolto da noi in Caritas per poi iniziare questa esperienza straordinaria in una famiglia che ha dato un esempio di carità. La carità è il modo di tradurre il Vangelo in vita, vita piena. Questa storia ci dimostra che è possibile fare del bene”.

La storia di Musa andrà in onda mercoledì prossimo 12 dicembre alle ore 15,15 a Siamo Noi sul canale 28 del digitale terrestre o sul 146 di Sky.