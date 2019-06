Street Control, le telecamere del ‘grande fratello delle multe’ tornano sulle strade di Lecce

Lo Street Control – il “grande fratello delle multe” come è stato soprannominato – non fa sconti e continua a “pizzicare” tutti gli automobilisti che hanno commesso un’infrazione al Codice della Strada.

Da tempo, lo strumento installato sul tetto di alcune macchine della Polizia Municipale per aumentare la sicurezza stradale è attivo a Lecce. Ha conquistato un posto negli ‘incubi’ dei conducenti indisciplinati, dato che rileva le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila, ma anche lo stato del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo grazie all’incrocio con le banche dati della Polizia, delle compagnie assicurative e della motorizzazione. In caso di violazione, la multa arriverà direttamente a casa. Entro 90 giorni.

Se qualcuno aveva notato la loro assenza, dovrà segnare in rosso sul calendario la data del 17 giugno. Già perché da lunedì ripartono i controlli. Il sitema avrà il compito di rilevare, in assenza di trasgressore, le violazioni relative alle soste irregolari e agli obblighi di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Fino a venerdì 21 giugno – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 – la vettura dotata del dispositivo pattuglierà i viali cittadini lungo cui sono previste le corsie preferenziali. Attenzione anche in via Taranto, viale Aldo Moro, Piazza Giuseppe Libertini e via di Leuca.

Le strade ‘controllate’: