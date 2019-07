Lo street control si estende su tutte le strade di Lecce, automobilisti avvisati

Lo Street Control, il sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada, non è più una novità per gli automobilisti, ormai abituati a mettere in conto di poter ‘incrociare’ per le strade di Lecce la macchina della polizia municipale con l’occhio elettronico installato sul tettuccio.

Grazie al calendario diffuso da Viale Gioacchino Rossini, i conducenti potevano conoscere con largo anticipo gli orari e le vie interessate dai controlli, per evitare le tanto elevate e ‘fastidiose’ multe. La prossima settimana, però, bisognerà fare maggior attenzione.

Da lunedì 8 luglio fino a venerdì 12 luglio, infatti, i controlli stradali saranno estesi a tutto il territorio comunale. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, tutta Lecce finirà sotto la lente di ingrandimento del dispositivo elettronico pronto a immortalare, in assenza di trasgressore, le violazioni relative alle soste irregolari, agli obblighi di copertura assicurativa e di revisione del veicolo.

Non più solo parcheggi selvaggi, quindi. Nel mirino, infatti, non ci sono solo quegli automobilisti incivili o frettolosi che lasciano l’auto in divieto di sosta o dove non è consentito solo perché comporta troppa fatica rispettare la segnaletica o trovare uno spazio idoneo dove lasciare la macchina. La ‘scansione’ delle targhe permette anche di scoprire, in tempo reale, i mezzi non-regolari, quelli cioè che non sono in possesso della necessaria copertura assicurativa o non hanno superato la revisione.

Ovviamente, la soluzione migliore per evitare multe e ricorsi è rispettare le regole.