Street Fitness Rosa 2025: quando il movimento diventa prevenzione e solidarietà

Le strade di Supersano si colorano di rosa per la quinta edizione della Street Fitness Rosa, un evento che unisce sport e salute per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. E lo farà sabato 18 ottobre, nel mese che accende i riflettori sulla diagnosi precoce, un’arma fondamentale nella lotta al tumore al seno.

Ogni passo, ogni esercizio sarà un atto di amore e di cura verso se stesse. L’appuntamento, promosso da numerose associazioni locali, trasformerà piazza Margottini in una grande palestra a cielo aperto, dove energia, musica e consapevolezza si fonderanno in un’unica, potente esperienza collettiva. Tutti insieme per un unico obiettivo: sensibilizzare le donne su come la prevenzione possa fare la differenza.

Allenarsi per la salute: lo Street Workout che unisce

Dalle 16.00 alle 18.30, le vie del paese si animeranno grazie a un entusiasmante street workout condotto dai coach Valentina, Chiara e Christopher.

Un allenamento coinvolgente e accessibile a tutti, pensato per migliorare la forma fisica, ridurre lo stress e, soprattutto, ricordare quanto sia fondamentale la prevenzione nella diagnosi precoce del tumore al seno.

Durante la giornata, esperti e professionisti del settore saranno presenti per offrire informazioni, consigli e strumenti pratici per prendersi cura della propria salute.

Il tutto accompagnato da musica, gadget, DJ set e momenti di condivisione che renderanno l’evento ancora più speciale.

Insieme per una buona causa

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, a sostegno della ricerca e delle iniziative di sensibilizzazione.

Dietro il successo di Street Fitness Rosa ci sono collaborazioni virtuose tra associazioni. Una rete di realtà locali che, anno dopo anno, rende questo evento sempre più sentito e partecipato. Ogni anno, la Street Fitness Rosa cresce grazie al cuore e all’entusiasmo di chi crede nel potere dello sport come strumento di prevenzione e unione. Come racconta Chiara Nutricato del Wellness Center Supersano: “è solo grazie alle persone che ci hanno sostenuto e a coloro che ci sosterranno che un sogno partito in sordina cinque anni fa oggi è potuto diventare una realtà così importante da riuscire a contribuire concretamente alla lotta contro i tumori. Quando vediamo quel fiume rosa attraversare le strade del paese, la fatica lascia spazio alla soddisfazione. È lì che capiamo di avercela fatta di nuovo.”

Ti aspettiamo a Supersano: indossa qualcosa di rosa, porta con te il sorriso e unisciti al movimento per la prevenzione! Per iscriverti clicca sul link:

https://drive.google.com/file/d/1ON6hBmKB2rMFHLuX203Kg8aLtOl7PSBI/view

ed invia il modulo compilato e firmato a [email protected]