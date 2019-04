Le telecamere di Striscia la Notizia al Poliambulatorio di Martano, Manca: “una vergogna della sanità pugliese”

Sul Poliambulatorio di Martano si sono accesi i riflettori di Striscia la Notizia. Nel servizio di Pinuccio, andato in onda ieri sera nel seguitissimo prime time della rete ammiraglia Mediaset, si è parlato ancora una volta della struttura di via Fratelli Cervi. Sulla carta un fiore all’occhiello della sanità, in pratica ancora incompleta. Quando si tratta di Finanziamenti Europei tocca rispettare una rigida tabella di marcia, ma i lavori non sono ancora terminati tant’è che il poliambulatorio non ha rispettato tempi previsti, perdendo così parte dei preziosi fondi.

«Speriamo che almeno il Tg satirico meriti più risposte di quante ne abbiano sollecitato noi dell’opposizione in questi anni, rimanendo inascoltati perché considerati faziosi» ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Direzione Italia, Luigi Manca che, senza giri di parole, considera il Poliambulatorio di Martano come «una delle vergogne della Sanità pugliese».

«Proprio l’altro giorno il presidente, nonché assessore alla Sanità, Michele Emiliano, si vantava di come la Puglia spendesse i finanziamenti europei. Bene, a Martano sarebbero andati addirittura persi e a completare l’opera ci sarebbero volute ulteriori risorse del Bilancio della Regione, poi destinate alla Asl di Lecce» ha dichiarato Manca.

Tanti i nodi che bisognerebbe sciogliere. Come raccontato anche dall’irriverente Pinuccio, insieme a Roberta Grima, giornalista di Sanitasalento, c’è la macchina per la risonanza magnetica – ‘preziosissima’ per snellire le liste di attesa – ancora imballata perché i locali sono stati dichiarati inagibili. Anche la scala antincendio si ferma a metà.

«Non stentiamo a credere che Emiliano farà di tutto per mantenere l’impegno in piena campagna elettorale in vista delle Regionali 2020. Ma prima di usare il Poliambulatorio in campagna elettorale, Emiliano venga in aula a riferire lo stato dei lavori della struttura» ha concluso il vicepresidente della Commissione Sanità.