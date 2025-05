Gli studenti del ‘Costa’ in prima linea per l’ambiente: un impegno contro l’inquinamento da plastica

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galilei Costa Scarambone” di Lecce ha dimostrato ancora una volta la sua profonda sensibilità verso le tematiche della sostenibilità e della tutela del nostro Pianeta. Gli studenti dell’Indirizzo Tecnico Economico del Costa hanno dedicato un percorso di approfondimento significativo all’interno dell’Educazione Civica, concentrandosi quest’anno su una delle sfide più urgenti del nostro tempo: l’inquinamento da plastica.

Come sottolineato dalla Dirigente Scolastica, Gabriella Margiotta, la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra dal 1972 come principale veicolo delle Nazioni Unite per la consapevolezza ambientale globale, “induce a riflettere sul rapporto che l’uomo instaura con l’ambiente”. Quest’anno, l’attenzione si è focalizzata sulla plastica, un problema che “permea ogni angolo del pianeta, persino inserendosi nei nostri corpi sotto forma di microplastiche”.

L’obiettivo primario della giornata è, infatti, quello di “innescare un cambiamento nelle abitudini, nei consumi e nelle politiche riguardanti tale tema scottante”.

L’Istituto Costa, da sempre all’avanguardia su queste tematiche, ha attivato durante l’anno scolastico percorsi specifici che hanno coinvolto tutte le classi.

In particolare, gli studenti del Biennio dell’Indirizzo Tecnico Economico Costa, sotto la guida esperta delle professoresse Elide Micheli, Elena De Pandis e Fabiola Cafiero, hanno realizzato un lavoro encomiabile.

A conclusione del percorso didattico, sono stati prodotti lavori individuali e di gruppo, cartelloni, reportage fotografici e documenti di ricerca, tutti esposti nella storica Sala Dante del Costa in Piazzetta De Sanctis.

Il pregevole impegno dei ragazzi non è passato inosservato, ottenendo il plauso anche da parte del Comune di Lecce. Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla ha visitato l’esposizione, intrattenendosi in un dialogo costruttivo con gli studenti e complimentandosi per la loro partecipazione attiva e l’interesse dimostrato nell’affrontare problematiche di così attuale complessità.

L’iniziativa degli studenti del Costa rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa essere un motore di cambiamento, sensibilizzando le nuove generazioni su tematiche cruciali e incoraggiandole all’azione collettiva per un futuro più sostenibile. L’impegno contro l’inquinamento da plastica, tema centrale di questa Giornata Mondiale dell’Ambiente, invita individui, organizzazioni, industrie e governi ad adottare pratiche sostenibili, guidando un cambiamento sistemico indispensabile per la salute del nostro Pianeta.