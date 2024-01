Una maturità da celebrare in tv. Gli studenti del Banzi su Rai Uno

È l’anno più importante della loro vita e della loro formazione scolastica e per questo merita di essere raccontato e ricordato.

Ed ecco che arriva la rete tv italiana per offrire una ribalta nazionale.

È stata una straordinaria esperienza quella vissuta dagli studenti del liceo Banzi protagonisti di “Maturandi”, la rubrica di Rai Uno a cura di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli. Le riprese si sono svolte il 18 dicembre scorso in alcuni luoghi simbolo del centro storico della città di Lecce dove i ragazzi sono stati intervistati da Stefano Pieri, in arte “Psicologo della strada“. Sabato 20 gennaio, intorno alle ore 9,45, Il servizio andrà in onda all’interno della nuova stagione di “Uno Mattina in Famiglia“, con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Un appuntamento da non perdere per ritrovare la bella Lecce sulla rete televisiva nazionale e per sostenere moralmente gli studenti del liceo scientifico leccese alla vigilia della grande sfida della Maturità.