Stufe a Pellet Italia: artigianalità e tecnologia per un riscaldamento eco-sostenibili

Sono soluzioni made in Italy, in cui la qualità di lavorazioni artigianali si fonde con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. L’efficienza dei modelli che compongono il catalogo di Stufe a Pellet Italia è del resto attestata dalle quattro stelle della Certificazione Ambientale e dalla soddisfazione di oltre 65.000 clienti. Composta da stufe ad aria, idro e caldaie idro, l’offerta prevede pronta consegna e spedizione gratuita in 48/72 ore. Senza contare il risparmio garantito dal rapporto diretto con il produttore, accessibile su www.stufeapelletitalia.com, e il vantaggio di un riscaldamento eco-sostenibile.

Entrando nel dettaglio della proposta, le stufe e le caldaie a pellet presentate consentono il riscaldamento dell’intera casa, grazie anche a soluzioni canalizzate e idro. Le prime convogliano l’aria calda verso i diversi ambienti, le seconde forniscono acqua calda per alimentare i caloriferi. Questi sistemi di riscaldamento sono del tutto programmabili.

Alla base del processo di progettazione e produttivo, che si realizza interamente presso la sede aziendale di Pianiga (Venezia), ci sono importanti investimenti nel campo dell’innovazione. Ciò porta a sistemi programmabili in grado di riscaldare l’intera abitazione.

In ogni prodotto, inclusi i modelli di stufe a pellet slim, s’uniscono il valore di lavorazioni artigianali e tecnologie all’avanguardia, come dimostrano le quattro stelle della Certificazione Ambientale (DM 186/2017), estese all’intera proposta.

Gli articoli sono in pronta consegna e acquistabili direttamente dallo store digitale dell’azienda, www.stufeapelletitalia.com. La vendita diretta dal produttore è garanzia di un rapporto qualità-prezzo eccellente, associato alla qualità di lavorazioni artigianali e adatte ad ogni stile di arredamento. La spedizione è gratuita in tutto il territorio nazionale.

Oltre all’eccezionale rendimento del pellet, che vanta un elevato potere calorifico ed è sinonimo di combustione sicura, i vantaggi della proposta Stufe a Pellet Italia sono il risultato dell’esperienza decennale dei tecnici, unita alle migliori tecnologie per la riduzione dei consumi.

Il cliente approfitta inoltre di transazioni sicure (via bonifico bancario, carta di credito, Google Pay, Apple Pay e contrassegno) e spedizione gratuita in tutta Italia. Senza contare la possibilità di pagamento rateale, messa a disposizione grazie alla partnership con Soisy, marketplace di prestiti tra privati. La richiesta, completamente online, avviene in appena 5 minuti e non ci sono spese nascoste.