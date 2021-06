Tra videolezioni e passioni, i successi sportivi dei ragazzi del “De Pace” di Lecce sfidano la pandemia

Si è chiuso un anno difficile per tantissimi studenti che, per la maggior parte dell’anno scolastico ormai concluso, non hanno potuto frequentare le lezioni in presenza, privandosi del contatto con i propri compagni di classe e con i propri professori. Nonostante la situazione molto pesante per chi, come questi ragazzi, ha passato ore e ore davanti al computer, c’è chi non si è lasciato travolgere dall’alienazione digitale derivante dalla didattica a distanza, purtroppo inevitabile.

Sono tre gli studenti dell’ISS “De Pace” di Lecce che hanno collezionato successi in campo sportivo nel corso degli scorsi mesi e che non si sono lasciati fermare da chiusure e restrizioni, tagliando il nastro di bellissimi traguardi agonistici. Si tratta di Emma Quarta e Mirko Mazzo, entrambi alunni dell’indirizzo chimico, e Nicolò Miccoli, alunno dell’indirizzo turistico.

I ragazzi hanno collezionato successi che devono essere motivo di orgoglio non solo personale ma anche per la scuola che frequentano e per tutto il Salento. Emma Quarta si è lanciato nel mondo del tennis sin da piccola e prosegue la sua avventura sportiva: quest’anno è stata convocata in prima squadra di serie B1 insieme a compagne componenti il team che comprende anche atlete di livello superiore provenienti dal Belgio, Portogallo e Brasile.

Mirko Mazzo, invece, si è distinto classificandosi, tra gli altri, al Campionato Regionale Fisr e al Campionato Internazionale “Memorial Filippini” nel campo del pattinaggio artistico. Prossimo appuntamento al Roller Game Fisr di Riccione. Infine, Da settembre a giugno, Nicolò Miccoli ha partecipato ad almeno 10 concorsi ippici, tutti regolarmente documentati, ottenendo ben due successi consecutivi: una medaglia d’oro nel concorso giovanile Criterium Primo Grado e una medaglia d’argento nel Campionato Juniores.