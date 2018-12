Sclerosi multipla e rinascita: pubblicato il secondo libro della “guerriera” Maria De Giovanni

Di



Attualità

Tutta la forza di una donna che non si arrende e lotta per sé e per gli altri nel libro “Sulle orme della sclerosi multipla. La rinascita”, il secondo lavoro di Maria De Giovanni, presidente dell’Associazione Sunrise di Borgagne, scrittrice e giornalista