Superbonus al 110% sul pasticciotto, Fraccaro e Trevisi (M5S) fanno tappa a Campi Salentina

Tappa a Campi Salentina per il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro per parlare di Superbonus al 110%. Nella mattinata di oggi, infatti, ha preso parte ad una conferenza stampa tenutasi nel comune salentino, insieme al consigliere regionale M5S Antonio Trevisi.

Obiettivo dell’incontro di questa mattina era quello di “spiegare ai cittadini come accedere alla misura con cui valorizzare i prodotti gastronomici pugliesi”, ha dichiarato Trevisi. Durante la conferenza, infatti, a far conoscere la propria iniziativa applicata ad un prodotto tipico salentino è stato un imprenditore della zona. Presso una nota pasticceria di Campi Salentina è stato lanciato il progetto “Prodotti Tipici Pugliesi al 110%”.

Il principio è semplice: per ogni pasticciotto venduto dalla pasticceria, il titolare fornirà un buono che simulerà il meccanismo del Superbonus al 110%. Per ogni pasticciotto comprato, dunque, i clienti riceveranno (entro una determinata soglia) un buon pari al 110% da spendere entro il 31 dicembre 2021. È questo il punto cardine del Superbonus, come ha spiegato Trevisi.

Terminata la tappa a Campi Salentina, direzione Lecce per dialogare con l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. “Mi sono confrontato sul tema con gli amministratori che sono il punto di riferimento per i condomini che vogliono usufruire della norma”, scrive su facebook Fraccaro. “Abbiamo anche reso più semplici le procedure di approvazione delle delibere, infatti basterà un terzo dei condomini per autorizzare i lavori”.