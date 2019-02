SuperEnalotto, jackpot sfiorato ad Aradeo: vinti 77mila euro con un 5

Non è la prima volta che la Dea bendata visita il Salento durante il suo imprevedibile giro alla ricerca di qualcuno da baciare. Sabato si è fermata ad Aradeo, regalando una vincita consistente ad un anonimo giocatore.

Come riferisce Agipronews, infatti, nel concorso del 23 febbraio un giocatore favorito dalla sorte ha sfiorato il Jackpot e portato a casa più di settantasette mila euro, 77.448,24 per la precisione. Tutto con un cinque, uno dei tre centrati nel concorso (gli altri a Coriano (Rimini) e Cagliari). La schedina vincente è stata convalidata nella Pasticceria Impero di via Turati.

Insomma, ancora nessun 6. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 110,9 milioni di euro, premio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.