SuperEnalotto, la fortuna bacia Lecce: vinti oltre 24mila euro. Il prossimo jackpot è di 171 milioni

La dea bendata ha deciso di baciare, ancora una volta, la Puglia. Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 15 giugno nessuno ha ‘indovinato’ i sei numeri vincenti (4, 23, 43, 47, 74, 82. Numero jolly 73, numero superstar 9) che avrebbero reso il fortunato giocatore un Paperon de’ Paperoni del terzo millennio, ma sono stati comunque distribuiti tanti premi ‘minori’.

Come riporta Agipronews, infatti, sono state due le vincite in Puglia. A Lecce, lo sconosciuto che ha giocato la ‘schedina’ alla Fotocopisteria Totochance di via Giusti 39, è riuscito a centrare un cinque, portando a casa oltre 24mila euro.

Nel suo giro nel Tacco dello Stivale, la fortuna ha fatto tappa anche a Bari, presso la Nuova Tabaccheria Tanzi Roberto di via Fanelli 215/A. In questo caso ha recapitato oltre 48mila euro (con la stessa schedina sono stati centrati due 5 e cinque 4).

Jackpot da capogiro

Nel frattempo il montepremi per il prossimo concorso fissato per il 18 giugno ha raggiunto una cifra da capogiro: 171,1 milioni di euro, premio più alto al mondo – visto che un tizio californiano, baciato e ribaciato dalla sorte, ha centrato il 350 milioni di dollari del Megamillions – e secondo nella storia del gioco alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema).

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, sempre con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.