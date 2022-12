Cambio di gestione per l’asilo nido “Ilaria Alpi” ma taglio in busta paga. Insorgono i sindacati

300 euro in meno in busta paga, a partire da gennaio 2023. È questo il regalo di inizio anno che 14 lavoratrici (10 educatrici, 3 ausiliari e 1 cuoca) dell’asilo nido “Ilaria Alpi” di Lecce riceveranno a causa del cambio di gestione della struttura, di proprietà del comune, che passerà alla nuova società, la Cooperativa sociale Gialla, vincitrice dell’appalto.

Stato di agitazione per le lavoratrici che sono pronte allo sciopero. A raccogliere la protesta sono i sindacati Fp Cgil, Uiltucs e Ugl Terziario di Lecce, che ora chiedono l’intervento del Prefetto

“Da tempo abbiamo sollevato il problema e tentato una mediazione con il Comune e il nuovo gestore, senza ottenere risposte adeguate”, dicono i Segretari provinciali dei tre sindacati di categoria, Mino Malorgio (Fp Cgil), Antonella Perrone (Uiltucs) e Maurizio Lezzi (Ugl Terziario). “Quel che più indigna – spiegano – è che la nuova cooperativa ha fatto ricorso all’applicazione di un contratto di lavoro diverso per le dipendenti, il CCNL per le scuole laiche Aninsai, che prevede una retribuzione nettamente più bassa rispetto a quella prevista dal CCNL per cooperative sociali. Questa scelta ha consentito al nuovo gestore di aggiudicarsi la gara con un progetto che prevede anche il rinnovamento degli arredi dell’asilo”.

L’asilo “Ilaria Alpi” conta circa 60 iscritti ma a causa delle proteste, sottolineano i sindacati, rischia di non riaprire a gennaio. “Non si può consentire alle aziende di mettere le mani in tasca ai lavoratori – rimarcano Malorgio, Perrone e Lezzi – presentando progetti migliorativi, in questo caso di rinnovamento degli arredi della struttura, che vengono finanziati con i soldi delle lavoratrici. A questo punto – concludono – chiediamo che l’Amministrazione comunale sia dalla nostra parte, perché andremo avanti a oltranza con lo stato di agitazione finché non verremo ascoltati”.