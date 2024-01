È il quinto anno senza inverno. E non va bene

Per chi vuole andare in montagna sulla neve è un problema. Sugli Appennini il turismo invernale non è ancora cominciato e da 5 anni a questa parte le settimane bianche durante le vacanze di Natale non esistono più.

Ormai è dal Capodanno del 2020 che le temperature si attestano su livelli inconsueti per la media del periodo, e se il primo grande freddo, una volta, si presentava quasi sempre alla vigilia dell’Epifania, come molti ricordano nel 2017 e nel 2019, negli ultimi anni il freddo è arrivato solo a fine gennaio, senza tuttavia mettere realmente i brividi.

Nell’ultimo mese le temperature hanno raggiunto e superato durante il giorno i 18 gradi che onestamente per dicembre sono fuori tempo, trattandosi di temperature primaverili. E nemmeno le giornate più fresche di questo weekend possono consolare, perché dalla prossima settimana tornerà il caldo, con buona pace di chi ama l’inverno e con la soddisfazione di chi può risparmiare (alla grande) sulle bollette del gas.