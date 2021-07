Gallipoli, Teresa Bellanova in visita alla capitaneria di porto della “città bella”

Ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Gallipoli la Senatrice pugliese Teresa Bellanova, Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che ha incontrato il personale militare e civile del Comando. Ad accoglierla nella giornata di oggi, 2 luglio, è stato Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di Vascello (CP) Enrico Macrì. Presente all’incontro anche il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

Durante la visita, il Comandante Macrì ha illustrato alla senatrice l’organizzazione del porto di Gallipoli, a vocazione turistica, peschereccia e diportistica. Una menzione particolare è andata all’organizzazione di ricerca e soccorso in mare (S.A.R. – Search and Rescue) in relazione al fenomeno migratorio che interessa costantemente le coste del Salento.

La visita è proseguita con una navigazione, a bordo della motovedetta CP 281, nel corso della quale sono state illustrate le principali peculiarità della “città bella” e del litorale sud.

Per concludere la visita, il Comandante Macrì ha donato a Teresa Bellanova il crest della Capitaneria di porto, dello stemma araldico del comando. la Vice Ministra ha espresso, con dedica sul libro d’onore della Capitaneria di porto, un sentito ringraziamento per il prezioso ed altissimo valore professionale dimostrato quotidianamente da tutte le donne e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera ed, in particolare, per l’operato svolto a favore di tutta la comunità in una zona, quella salentina, tra le più impegnative del litorale pugliese per complessità e consistenza dell’attività operativa.