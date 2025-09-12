“Terra! Questo non è (più) un borgo”, a Muro Leccese in scena un fine settimana di arte, musica e partecipazione

“Terra! Questo non è (più) un borgo” va in scena a Muro Leccese sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, un fine settimana di arte, musica e partecipazione. Il centro storico della città messapica accoglierà il festival che animerà il Borgo Terra trasformandolo in un laboratorio di idee, pratiche culturali e rigenerazione urbana.

Il progetto, promosso e organizzato dall’associazione Custodi@ Aps, in collaborazione con Music Platform, piattaforma pugliese che lavora sull’incontro tra musica, arti visive e narrazione dei luoghi, con il supporto del Comune di Muro Leccese, si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione “ViviMuro. Strategie integrate per una rivitalizzazione inclusiva e partecipativa”, promosso con il sostegno dei fondi Pnrr destinati al rilancio dei piccoli borghi.

Il festival prenderà vita in uno dei luoghi più antichi e significativi della città: Borgo Terra, nucleo fortificato medievale, oggi segnato da una forte marginalità abitativa e funzionale e per due giorni sarà un borgo animato dalla musica e riabitato da voci, sorrisi,installazioni, percorsi, dialoghi e tanto divertimento.

“Terra!” diventa così un’esclamazione, un grido di allarme e desiderio, un invito a fermarsi, ad ascoltare, a immaginare nuovamente il centro come luogo del possibile.

«“Terra”! è l’esclamazione dell’avvistamento: una chiamata all’attenzione verso un luogo che chiede di essere riconosciuto per ciò che è stato, ma soprattutto per ciò che può tornare a essere – afferma Sara Spano, Assessore alla Cultura del Comune di Muro Leccese. È, al tempo stesso, un richiamo semantico al toponimo del borgo e una dichiarazione programmatica sul suo futuro: dobbiamo tornare a guardare Borgo Terra, ad abitarlo, a pensarlo come centro e non più come margine residuale. Questo progetto non è solo mera valorizzazione estetica o musealizzazione del passato, ma un laboratorio sperimentale di pratiche culturali, sociali e urbane orientate a costruire futuro».

Sabato 13 settembre inizia di un percorso di riappropriazione urbana, con la realizzazione diinstallazioni artistiche temporanee pensate per dialogare direttamente con gli spazi dismessi e le sogliesilenziose di Borgo Terra.

Tra i protagonisti, l’architetto, illustratore e designer Vincenzo D’Alba, autore diopere esposte al Maxxi e all’Accademia Nazionale di San Luca, che realizzerà “Muroglifici”, un lavoro corale eseguito insieme agli alunni della Scuola Primaria di Muro Leccese, che invita a riappropriarsi dellamemoria e della città nella forma espressiva più antica.Gli interventi dell’artista Andrea Stefanelli, la cui ricerca attraversa le dinamiche dellacomunicazione e della mediazione tecnologica, e dell’illustratore Luigi Onio contamineranno gli spazi quotidiani con un segno visivoironico e poetico.

Percorsi guidati e azioni performative inviteranno il pubblico a una lettura critica e sensoriale delpaesaggio urbano, rivelando le stratificazioni invisibili che abitano il borgo. Gli spazi di Borgo Terra – corti,fondi, varchi murari – diventeranno scena e soglia, punto di incontro tra vissuto e visione.

Dalle ore 19:00, un dialogo aperto su rigenerazione, arte e abitaretra studiosi, amministratori, operatori culturali e cittadini perinterrogare – senza retorica – il presente e il possibile dei territori minori. Interverranno Antonio Lorenzo Donno sindaco di Muro Leccese, Vincenzo Santoro, responsabile del dipartimento Cultura e Turismo Anci, Antonio Prota, co-founder di “La Tornanza”, Franco De Lorenzi, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, Francesco Maggiore, docente universitario e presidente della Fondazione Dioguardi e Vincenzo D’Alba.

La sera, Piazzetta Luigi Maggiulli si trasformerà in un paesaggio sonoro collettivo, con una line-up cheintreccia vinile, elettronica e radici musicali del Mediterraneo. Start con le selezioni di Daniele Marzano,che spazierà tra funky, house e groove d’archivio. A seguire, il producer salentino Lonoce proporrà una visionepersonale dell’Italo Disco, contaminata da ritmi globali e cultura club. A chiudere la serata, l’atteso set di Ciao!Discoteca Italiana del collettivo torinese nato nel 2017 che ha saputo trasformare la pista da ballo inun’esperienza artistica e politica, remixando la cultura pop italiana con il design, l’arte e le estetiche urbane.

Un viaggio sonoro e visivo che rende omaggio – senza nostalgia – alla memoria industriale e immaginaria delnostro paese.

Domenica 14 Il borgo continuerà ad essere animato eattraversato dalle installazioni artistiche e dalle presenze sensibili disseminate negli spazi. Nel pomeriggio, apartire dalle ore 17, un Workshop sensoriale con l’Argilla a cura di Viviana Casaluci, artista,ceramista ed arteterapeuta, proporrà un momento di relazione silenziosa con la materia, pensato come gesto poetico dicura.

Alle ore 19:00 una parentesi del festival sarà dedicata al pensiero e alla scrittura con la presentazione del libro “Ilmondo in forma di racconto. Il metodo narrativo nella ricerca geografica” (FrancoAngeli). L’autrice, Patrizia Miggiano, docente e ricercatrice, dialogherà con Luca Bandiralidocente di Cinema Fotografia Radio Televisione e Media Digitali dell’Università del Salento.

In serata, ancora musica e visioni in Piazzetta Maggiulli, con due progetti che raccontano il Mediterraneoattraverso il suono. Il primo è Tanit Turbo Sound, formazione che unisce il producer Alessio “Franza” Amato,il trombonista Christian Bevilacqua e il percussionista Japan (Angelo De Grisantis): un viaggio musicale traNord Africa, Medioriente e sperimentazione elettronica. Chiude il festival Elettro Mascarimiri, storica realtàsalentina che miscela pizzica, tarantella, dub e cumbia in un live & dj set in bilico tra tradizione e futuro,ritualità e dancefloor.

Durante le due giornate del festival si potrà visitare il Museo Diffuso di Borgo Terra con la sezione Messapica e Medievale, ospitato all’interno delle sale del Palazzo del Principe, elegante struttura cinquecentesca chesorge al margine di Borgo Terra e ne rappresenta oggi il confine architettonico e simbolico. Custodisce al suo interno le testimonianze di oltre 25 anni di scavi a Muro Leccese, tappafondamentale per chi vuole comprendere la lunga storia di questo luogo e le sue stratificazioni.

Info: Custodi@APS Email: [email protected]